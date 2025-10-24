Diário do Nordeste
Próximo do TBT Fortaleza, Wesley Safadão lança documentário

Fãs podem assistir projeto no Instagram

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 09:58)
É Hit
Legenda: Dona Bill, Wesley Safadão e Dudu Oliveira, tio do cantor, estão presentes em primeiro episódio
Foto: Reprodução/Instagram

Um dos principais representantes da música cearense, o cantor Wesley Safadão lançou o primeiro episódio do documentário "Da Serrinha para o Mundo" no Instagram, na noite de quinta-feira (23).

O projeto audiovisual é lançado ao mesmo tempo em que o artista tem programada a festa "TBT", em Fortaleza. O evento acontece no sábado (25), no estacionamento da Arena Castelão. 

A festa conta com a participação da banda Seu Desejo, de Leonardo e de Walkyria Santos.

Assista à primeira parte de doc:

"Hoje chega até vocês esse mini documentário cheio de emoção. Vem comigo reviver essa caminhada repleta de fé, coragem e muita música", escreveu em publicação no Instagram.

Do quintal da Serrinha aos grandes palcos

O cantor Wesley Safadão revisitou raízes em Fortaleza no documentário. No primeiro episódio, as lembranças da família e o início da banda Garota Safada revelam a base humilde e familiar de um projeto que cresceu a partir do quintal da casa da Serrinha, bairro onde o artista nasceu e deu os primeiros passos na música.

Dona Bill, mãe de Wesley, relembra o ambiente que unia trabalho e convivência familiar. “A base era aqui, porque aqui a gente ensaiava, aqui a gente recebia os contratantes, aqui era onde a gente almoçava, era onde todo mundo dormia. Quando a gente via, não era só a família, mas era dançarino, era cantor”, contou.

O tio do artista, Dudu Oliveira, também recordou o esforço coletivo para montar a estrutura musical que daria origem à banda. “Eu fui montando devagarzinho, comprando torre por torre. Cada torre eu jogava a matriz em cima. Copiava, na época eu acho que era 10 a 12, eu não lembro. E fui comprando, comprando, comprando. De repente eu tava com isso aqui para mim fazer mil CDs e era rapidinho. Saía daqui".

Entre as memórias, Dona Bill destacou o papel decisivo da família e a virada que transformou o sonho em carreira. “Teve um determinado tempo que, com a saída de um artista, eu escutando meu pai, ele dizia: ‘Você só vai dar certo quando acreditar no seu filho’. Aí eu olhei pra ele e disse: ‘É, agora é você. Se não der certo com você, eu acabo a banda’. Aí ele pegou a responsabilidade”, relembra.

Segundo ela, o projeto Garota Safada “nunca foi feito para o Wesley cantar”, já que o filho era apaixonado por futebol. “A gente levava ele para jogos, então não era pra ele. Por isso que o nome também era Garota Safada".

Com o tempo, a decisão de apostar em Wesley se mostrou acertada. “Valeu a pena ou não acreditar no Wesley, né? Valeu. Peguei o conselho do meu pai. Hoje em dia eu ainda me surpreendo com a entrega dele. Não é que ele seja isso e aquilo, mas é porque ele tem uma conexão com o público. Ele tem uma entrega que ele se doa”, afirmou Dona Bill.

