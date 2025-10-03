Garota Safada busca novas dançarinas para integrar banda, anuncia Dona Bill

A empresária Dona Bill, mãe do cantor Wesley Safadão, anunciou em postagem no Instagram, nesta sexta-feira (3), que está buscando dançarinas para integrar a nova formação da banda Garota Safada.

"Está aberto a escolha das dançarinas para banda Garota Safada. Só vir no meu direct", escreveu Dona Bill em postagem.

Veja também João Lima Neto Banda Garota Safada vai voltar? Mãe de Wesley Safadão toma decisão João Lima Neto Justiça obriga banda Seu Desejo a indenizar criador da Desejo de Menina e a alterar marca

Além das músicas que projetaram Wesley Safadão nacionalmente, a banda Garota Safada também consolidou um formato de espetáculo que combinava som, dança e performance. Nesse contexto, as dançarinas tiveram papel de destaque, tornando-se parte essencial da identidade do grupo no auge dos anos 2000 e 2010.

Nos bastidores, a rotina exigia disciplina e preparo físico. Ensaio intenso, figurinos planejados e sintonia com o ritmo das músicas eram parte do trabalho.

Quem são os vocalistas da banda?

Legenda: Mateus Rico e Regina Fernandes são as novas vozes da banda Garota Safada

Para compor a nova banda, Dona Bill já escolheu duas vozes: uma do Ceará e outra do Piauí.

Mateus Rico, de 30 anos, natural Ipaumirim (CE), foi o escolhido por Dona Bill para ser a voz masculina da dupla. Na trajetória musical, ele chegou a passar pela banda Pau na Mulera. Curiosamente, ele tem um timbre muito parecida com a de Wesley Safadão no início da carreira.

De voz feminina, o nome escolhido foi Regina Fernandes, de 26 anos, de Buriti dos Lopes (PI). Ela tem uma carreira solo já consolidada. Nas redes sociais, é possível observar que, anualmente, ela faz extensas agendas em períodos como Carnaval e São João.

A expectativa é que a nova banda seja lançada nos próximos meses. A ideia é que os cantores participem da grade de shows de evento da própria empresa do cantor Wesley Safadão.