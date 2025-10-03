Garota Safada busca novas dançarinas para integrar banda, anuncia Dona Bill
Bailarinas marcaram projeto musical nos anos 2000
A empresária Dona Bill, mãe do cantor Wesley Safadão, anunciou em postagem no Instagram, nesta sexta-feira (3), que está buscando dançarinas para integrar a nova formação da banda Garota Safada.
"Está aberto a escolha das dançarinas para banda Garota Safada. Só vir no meu direct", escreveu Dona Bill em postagem.
Além das músicas que projetaram Wesley Safadão nacionalmente, a banda Garota Safada também consolidou um formato de espetáculo que combinava som, dança e performance. Nesse contexto, as dançarinas tiveram papel de destaque, tornando-se parte essencial da identidade do grupo no auge dos anos 2000 e 2010.
Nos bastidores, a rotina exigia disciplina e preparo físico. Ensaio intenso, figurinos planejados e sintonia com o ritmo das músicas eram parte do trabalho.
Quem são os vocalistas da banda?
Para compor a nova banda, Dona Bill já escolheu duas vozes: uma do Ceará e outra do Piauí.
Mateus Rico, de 30 anos, natural Ipaumirim (CE), foi o escolhido por Dona Bill para ser a voz masculina da dupla. Na trajetória musical, ele chegou a passar pela banda Pau na Mulera. Curiosamente, ele tem um timbre muito parecida com a de Wesley Safadão no início da carreira.
De voz feminina, o nome escolhido foi Regina Fernandes, de 26 anos, de Buriti dos Lopes (PI). Ela tem uma carreira solo já consolidada. Nas redes sociais, é possível observar que, anualmente, ela faz extensas agendas em períodos como Carnaval e São João.
A expectativa é que a nova banda seja lançada nos próximos meses. A ideia é que os cantores participem da grade de shows de evento da própria empresa do cantor Wesley Safadão.