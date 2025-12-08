Confira o resultado da Dupla-Sena 2896 de hoje, segunda-feira, 08/12; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2896 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.
Quem acertar os números do concurso 2896 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 2,2 milhões. O sorteio acontecerá hoje, segunda-feira, às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!
Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2896
Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 21h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!
Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.
Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!
Confira os números sorteados:
Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.
Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2896?
A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.
Além disso, o jogador pode optar pela:
- Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
- Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 21h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!
Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?
Probabilidade de acertos
As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:
|Probabilidade de acerto (1 em)
|Nº jogados
|Valor
|Sena
|Quina
|Quadra
|Terno
|6
|R$ 3,00
|15.890.700
|60.192
|1.120
|60
|7
|R$ 17,50
|2.270.100
|17.597
|502
|37
|8
|R$ 70,00
|567.525
|6.756
|263
|25
|9
|R$ 210,00
|189.175
|3.076
|153
|18
|10
|R$ 525,00
|75.670
|1.576
|97
|13
|11
|R$ 1.155,00
|34.395
|881
|64
|11
|12
|R$ 2.310,00
|17.197
|528
|45
|9
|13
|R$ 4.290,00
|9.260
|333
|33
|7
|14
|R$ 7.507,50
|5.291
|220
|25
|6
|15
|R$ 12.512,50
|3.174
|151
|19
|5
Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!
Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?
Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!
Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:
- Ter mais de 18 anos;
- Possuir um CPF ativo;
- Ter um e-mail válido;
- Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Passo a passo para fazer seu cadastro:
- Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Preencha seus dados pessoais;
- Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
- Finalize o preenchimento e comece a apostar!
Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!
