Estado economiza energia com bombeamento do Castanhão e livra R$ 2,5 milhões

A migração da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) para o Mercado Livre de Energia já gerou economia de R$ 2,5 milhões nos gastos com energia no intervalo de 4 meses, informou o Estado.

A principal redução nos custos operacionais se deu na estação de bombeamento do Açude Castanhão. Apenas nesta operação, a economia foi R$ 581 mil no período de julho a setembro, em comparação ao mercado cativo de energia.

Desde julho, 32 unidades consumidoras da Cogerh, entre estações de bombeamento e estações elevatórias, passaram a adquirir energia no mercado livre, após assinatura de contrato com uma empresa privada do setor.

As unidades que passaram a operar no mercado livre respondem por mais de 90% do consumo energético da Cogerh. Entre elas estão importantes estruturas como as estações de bombeamento Castanhão, Gavião, EB-1, EB-2, Pecém, São Pedro, Brotas e Pedra Preta, além das Estações Elevatórias EE-0, EE-1 e EE-2.

Mensalmente, a conta de energia da autarquia apresenta redução em torno de 20% ante o formato anterior.