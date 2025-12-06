Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da Timemania 2328 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 60,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:38)
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 2328, a Timemania vai sortear um valor de R$ 60,0 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h de hoje sábado, 06/12. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2328

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números26.472.637
6 números216.103
5 números5.220
4 números276
3 números29
Time do CoraçãoUm clube de futebol80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3556, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 46 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 309 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 46 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6024, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 47 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2328 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 60,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 47 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1149 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 47 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6896, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 6,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 47 minutos
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2948 deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 47 minutos
Imagem de um homem de meia-idade sentado atrás de uma mesa de escritório, usando terno cinza claro e gravata combinando. Ele tem barba e cabelo grisalhos curtos, olha diretamente para a câmera e parece estar falando ou fazendo um gesto com a mão direita. Sobre a mesa há documentos, um laptop e outros materiais de trabalho. Ao fundo, há uma estante com objetos decorativos e, à esquerda, parte de uma bandeira do Brasil visível.
Victor Ximenes

Elmano anuncia data de pagamento da 2ª parcela do 13º dos servidores

Estado já havia quitado primeira parcela no meio do ano

Victor Ximenes
06 de Dezembro de 2025
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Certame da Secretaria da Saúde do Piauí terá inscrições a partir de 11 de dezembro.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Volante da + Milionária
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar neste sábado (6).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Vista parcial da planta da fábrica de cervejas do Grupo Heineken, em Pacatuba.
Negócios

Heineken fecha fábrica no Ceará e demite funcionários um dia após treinamento

Número oficial de desligados é de 98 trabalhadores. Cerca de 250 pessoas seriam terceirizados demitidos, segundo fontes. Heineken não informou números.

Paloma Vargas
06 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

A corrupção, a impunidade dos corruptos e o choro dos brasileiros

Como sugere a tradição, a possibilidade de serem punidos os responsáveis pelas fraudes do Banco Master e pelo escândalo do INSSS é zero. ZE-RO!!!

Egidio Serpa
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3555, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3555, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6895, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6895, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2895 de hoje, sexta-feira, 05/12; prêmio é de R$ 1,9 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2895 de hoje, sexta-feira, 05/12; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2895 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,9 milhão.

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2858 – Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2858 – Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 400 mil

Apostas para a Lotomania 2858 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 781 - Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 100 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 781 - Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 100 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 781 em 05/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Jonas Becker
Victor Ximenes

Diretoria da Câmara setorial de energias da Adece é reeleita

Victor Ximenes
05 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Cearense comandará operações da Coca-Cola na Copa do Mundo

Rodrigo Colares Coelho Nogueira, 48, está há 25 anos na Coca-Cola, integrando hoje os quadros de executivos sêniores da empresa. Hoje, ele reside em Atlanta, nos EUA.

Egidio Serpa
05 de Dezembro de 2025
HCLB Advogados
Victor Ximenes

Com R$ 5 bi em M&A, escritório R. Amaral muda nome e mira expansão nacional

Escritório cearense avança 40% ao ano e mira expansão nacional com filial em São Paulo.

Victor Ximenes
05 de Dezembro de 2025
Mão segura caneta enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza faz seleção para professores substitutos

Selecionados serão incluídos em cadastro de reserva. Inscrições vão até o dia 22.

Redação
05 de Dezembro de 2025
imagem mostra boeing 747-800 da companhia alemã Lufthansa pousando no aeroporto de guarulhos, em são paulo.
Igor Pires

Companhia aérea alemã visita Fortaleza em busca de novos mercados no Brasil

Igor Pires
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra sequência de scooters, tipo ciclomotor, e motocicletas em várias cores estacionadas ao longo de uma rua com barreiras de pedra.
Automóvel

Ciclomotores podem estar sujeitos a penalidades em 2026; entenda

Veja o que é o veículo, como se regularizar e evitar multa.

Carol Melo
05 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos mostra pessoa segurando controle remoto apontado para televisões abertas na Netflix e na HBO Max.
Negócios

Netflix vence leilão pela Warner Bros e pode virar dona da HBO

O negócio bilionário pode transformar o cenário da mídia nos Estados Unidos.

AFP e Redação
05 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Sesi Senai Ceará brilham na Olimpíada Mundial de Robótica na Ásia

As equipes cearenses ganharam medalha de bronze e colocaram o Brasil entre os melhores do mundo na robótica educacional

Egidio Serpa
05 de Dezembro de 2025
Imagem aérea de prédios, com cores variadas, e o céu azul com poucas nuvens brancas ao fundo.
Negócios

Quanto custam os imóveis nos bairros mais caros de Fortaleza? Veja preços e locais

Apartamentos nos 10 bairros mais caros podem custar cerca de R$ 2 milhões.

Milenna Murta*
05 de Dezembro de 2025
RAM Newsedan anuncia o maior RAM Day do ano; evento será neste sábado (6)
Negócios

RAM Newsedan anuncia o maior RAM Day do ano; evento será neste sábado (6)

Ação reúne linha completa RAM, condições exclusivas e test drives com motores de alta performance

Agência de Conteúdo DN
05 de Dezembro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina acumulada em R$ 5 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (5).

Redação
05 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Logística: Iguatu constrói terminal e espera trem da Transnordestina

Empresa iguatuense tem contrato com a Transnordestina Logística para o transporte de 20 mil toneladas/mês, na fase de teste da ferrovia, e de 50 mil na operação definitiva

Egidio Serpa
05 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2327 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 58,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2327 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 58,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
04 de Dezembro de 2025