Elmano anuncia data de pagamento da 2ª parcela do 13º dos servidores

Estado já havia quitado primeira parcela no meio do ano

Escrito por
Victor Ximenes victor.ximenes@svm.com.br
(Atualizado às 11:01)
Victor Ximenes
Legenda: Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT)
Foto: Ismael Soares

O governador Elmano de Freitas anunciou, neste sábado (6), a data de pagamento da segunda parcela do 13º salário do Estado.

Os servidores estaduais receberão os valores no dia 20 de dezembro, data limite para o pagamento, prevista em lei. Em torno de 180 mil pessoas serão contempladas.

Antecipação da folha de dezembro

"Além disso, vamos antecipar o pagamento da folha salarial de dezembro para dia 30 deste mês (...) Com isso, contando as folhas de novembro e dezembro, e a parcela do 13º, estamos injetando cerca de R$ 2,7 bilhões na economia do Ceará somente neste último mês do ano", comentou Elmano.

O Estado já havia antecipado também a primeira parcela. Enquanto na iniciativa privada, a maioria dos trabalhadores recebeu o dinheiro no fim de novembro, no Estado, o pagamento foi feito no meio do ano.

