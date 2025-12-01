Quais as 10 cidades campeãs da carteira assinada no Ceará

O Ceará gerou pouco mais de 3,3 mil empregos com carteira assinada em outubro, resultado abaixo dos meses anteriores, mas ainda positivo do ponto de vista de absorção de mão de obra formal.

Nesse contexto, as economias de algumas cidades se destacaram, concentrando boa parte das vagas criadas.

Os 10 municípios campeões de criação de empregos no Estado foram responsáveis, juntos, por mais de 90% das novas oportunidades no mercado de trabalho cearense. As informações são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Cidades que mais geraram empregos em outubro

Fortaleza: 1.636 Juazeiro do Norte: 536 Caucaia: 348 Itaitinga: 146 Eusébio: 141 Itapajé: 128 Lavras da Mangabeira: 87 Massapê: 83 Cascavel: 75 Cruz: 71

Na primeira posição, Fortaleza gerou metade das contratações com carteira assinada. A cidade, detentora do maior PIB do Nordeste, costuma ficar na liderança regional no indicador, entre as capitais.

No interior, Juazeiro do Norte tem o mercado de trabalho mais aquecido, com mais de 500 vagas CLT criadas apenas em outubro.

Outro destaque do ranking, na quarta posição, é Itaitinga, município com pouco mais de 70 mil habitantes, que figura de forma recorrente na lista de principais polos de empregos do Ceará, com forte potencial nos setores logístico e industrial.