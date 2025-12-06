Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia
Confira jogos que podem valer a pena apostar neste sábado (6).
A Timemania é a loteria da Caixa sorteada neste sábado (6) que deve pagar o valor mais alto. O prêmio será de R$ 60 milhões, após o último sorteio acumular.
Os apostadores também podem tentar a sorte na Mega Sena, que também acumulou e deve pagar R$ 12 milhões.
Mais chances de ficar milionário
Já a + Milionária deverá premiar o grande ganhador em R$ 10 milhões, após mais um sorteio acumulado.
Também é válido ficar de olho nos sorteios da Quina e da Lotofácil.
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Timemania
|R$ 60 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|R$ 12 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas
|+Milionária
|R$ 10 milhões
|Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados
|Quina
|R$ 6,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 150 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|+Milionária
|R$ 500 mil
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.