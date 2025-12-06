Diário do Nordeste
Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar neste sábado (6).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volante da + Milionária
Legenda: Os sorteios serão realizados partir das 19 horas, em São Paulo
Foto: Thiago Gadelha

A Timemania é a loteria da Caixa sorteada neste sábado (6) que deve pagar o valor mais alto. O prêmio será de R$ 60 milhões, após o último sorteio acumular.

Os apostadores também podem tentar a sorte na Mega Sena, que também acumulou e deve pagar R$ 12 milhões.

Mais chances de ficar milionário

Já a + Milionária deverá premiar o grande ganhador em R$ 10 milhões, após mais um sorteio acumulado. 

Também é válido ficar de olho nos sorteios da Quina e da Lotofácil.

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania R$ 60 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Mega-Sena  R$ 12 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas
+Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados
Quina R$ 6,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Dia de Sorte R$ 150 mil  Acertar as sete dezenas sorteadas.
 
+Milionária R$ 500 mil Acertar as cinco dezenas  sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

