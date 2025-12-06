Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia

A Timemania é a loteria da Caixa sorteada neste sábado (6) que deve pagar o valor mais alto. O prêmio será de R$ 60 milhões, após o último sorteio acumular.

Os apostadores também podem tentar a sorte na Mega Sena, que também acumulou e deve pagar R$ 12 milhões.

Mais chances de ficar milionário

Já a + Milionária deverá premiar o grande ganhador em R$ 10 milhões, após mais um sorteio acumulado.

Também é válido ficar de olho nos sorteios da Quina e da Lotofácil.

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 60 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 12 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas +Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados Quina R$ 6,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 150 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.

+Milionária R$ 500 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.