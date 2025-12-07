Pecém projeta hub de beneficiamento de pedras ornamentais com aporte estimado em R$ 100 milhões

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) está iniciando estudos para viabilizar um hub de beneficiamento de pedras ornamentais na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE). O investimento previsto é de cerca de R$ 100 milhões, segundo o diretor-executivo comercial do Cipp, André Magalhães.

"Estamos em uma fase bem inicial, estudando. Hoje, os blocos do Ceará vão todos para o Espírito Santo para serem laminados, e a intenção é a gente poder fazer isso aqui no Estado", explica.

De acordo com ele, o projeto está na fase de análise de viabilidade e prospecção de investidores brasileiros. "Acredito que, no ano que vem, já tenhamos algum pré-contrato nesse sentido, podendo ser um investimento local", diz. As informações foram dadas durante a Expolog - Feira Internacional de Logística, em Fortaleza.

Na ocasião, o diretor-executivo comercial também afirmou que a intenção, neste momento, não é tomar o mercado hoje dominado pelo Espírito Santo. Porém, há o objetivo de reduzir a complexidade logística atual do setor, já que, atualmente, as pedras saem do Ceará e vão até o estado do sudeste para o beneficiamento.

"A intenção é construir um benefício com a ZPE que faça sentido para o exportador de bloco fazer a laminação aqui, que são os cortes", observa.

Sindicato do setor afirma que investimento esbarra nos atrativos

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado do Ceará (Simagran-CE), Carlos Rubens Alencar, um hub de beneficiamento de pedras ornamentais no Complexo do Pecém é uma iniciativa "necessária para o Estado oferecer um mix que seja atrativo para as empresas".

Ele explica que as principais empresas capixabas, que seriam as interessadas em investir no serviço aqui no Estado, "conhecem os incentivos atuais e não os consideram atrativos". Além disso, a possível instalação na ZPE, segundo Alencar, também não seria o suficiente para essas empresas se instalarem no Ceará.

"Os nossos quartzitos são atualmente as rochas mais desejadas do mundo. Atualmente, cerca de 85% das nossa exportações são de blocos. Essas exportações já deveriam estar bem superiores, se o ambiente de negócios da mineração tivesse na lista das prioridades do Estado", reforça Alencar.

O presidente do Simagran afirma ainda que o beneficiamento poderia triplicar o volume e o valor das exportações. Ele destaca, como exemplo do potencial das rochas ornamentais cearenses, a revitalização de nove andares do icônico Burj Khalifa, em Dubai, que utiliza quartzito do Ceará no revestimento da área.

Exportações registram crescimento de mais de 130%

O setor de rochas ornamentais do Ceará obteve um crescimento exponencial no acumulado de janeiro a outubro de 2025 (período mais recente de dados disponíveis). O Estado alcançou U$ 89.204.372 em exportações no período, um aumento de 131,5%, com relação aos U$ 38.530.650 registrados em 2024.

Os dados foram divulgados pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN/CE), afiliado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O mês de outubro deste ano foi um dos mais fortes para as exportações, totalizando US$ 14.189.056 FOB. Este resultado representou um aumento de 149,7% em comparação com outubro de 2024 - que registrou US$ 5.682.115.

Dos cinco municípios do Ceará com melhor desempenho em exportações de rochas ornamentais, o primeiro é Uruoca, com 37% de participação no produto total do estado. O valor total exportado pela cidade foi de US$ 20.424.819, de janeiro a outubro deste ano.

Veja a lista dos municípios que mais exportaram até outubro*

Uruoca

Valor: US$ 20.424.819

Participação: 37%

Crescimento: 151,7%

Caucaia

Valor: US$ 12.122.348

Participação: 22%

Crescimento de 123,2%

Santa Quitéria

Valor: US$ 9.131.911

Participação: 16%

Crescimento de 67,4%

Morrinhos

Valor: US$ 6.174.059

Participação: 11%

Crescimento: 687,9%

Santana do Acaraú

Valor: US$ 2.491.332

Participação: 4%

Crescimento: 151,1%

*Percentual de crescimento considera os números de janeiro a outubro de 2025 e o mesmo período de 2024.

Principais produtos exportados

Conforme o levantamento do CIN, o principal produto exportado pelo Ceará no acumulado de 2025 é o Quartzito. A rocha representa 72% da participação, com uma variação de 156,4% em relação a 2024. O valor exportado foi de US$ 64.377.618.

Em segundo lugar desta lista aparece "outras pedras de cantaria, trabalhadas de outro modo". Essas somaram US$ 16.834.596, com 19% de participação, registrando crescimento de 158,8%.

Já o granito aparece nas três posições subsequentes. O granito simplesmente cortado liderou em valor com US$ 3,31 milhões (4% de participação), mas sofreu um recuo de -2,7% em relação a 2024.

Em contraste, o granito simplesmente talhado e serrado, com valor de US$ 3,12 milhões (4% de participação), impulsionou o setor com um crescimento robusto de 32,6%. Por fim, a categoria de outros granitos trabalhados contribuiu com US$ 858,5 mil (1% de participação) e um crescimento positivo de 9,3%.

Principais destinos internacionais

As exportações cearenses destinaram-se a 27 países no acumulado de 2025. Isso representou um aumento de 80% no número de mercados em relação aos 15 países de 2024. A Itália é o principal destino e o México foi o que apresentou maior crescimento de demanda. Veja a situação dos cinco principais países:

Itália

Valor de exportação: US$ 48.700.080

Participação: 55%

Crescimento: 106,8%

China

Valor de exportação: US$ 18.360.782

Participação: 21%

Crescimento: 295%

Estados Unidos

Valor de exportação: US$ 17.199.091

Participação: 19%

Crescimento: 105,8%

Turquia

Valor de exportação: US$ 1.432.287

Participação: 2%

Crescimento: 121,1%

México

Valor de exportação: US$ 697.486

Participação: 1%

Crescimento: 480,3%

Desempenho dos estados nas exportações de rochas

O total das exportações brasileiras de rochas ornamentais somou mais de US$ 1,2 bilhão nos 10 primeiros meses deste ano. O valor representa um aumento de 20,5% em comparação com o mesmo período de 2024.

Os cinco estados brasileiros com o melhor desempenho em exportações de rochas ornamentais no acumulado de 2025 são: