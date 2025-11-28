Operação investiga formação de cartel de postos de combustíveis em Fortaleza

Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) realizada nesta sexta-feira (28) cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e no Rio de Janeiro para apurar indícios de formação de cartel no mercado de combustíveis da Capital.

As buscas foram feitas em postos e endereços de sócios das empresas suspeitas de conluio. Foram apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e notas fiscais.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) identificou indícios de conluio entre sete empresas de postos de combustíveis de Fortaleza.

Uma investigação anterior o MPCE, de novembro de 2023, verificou a venda de combustível com preço absolutamente equivalente por parte de 95 postos em Fortaleza.

Além disso, as empresas mantêm grande margem de lucro, com variação de preço praticamente nula. As práticas irregulares foram identificadas na venda de gasolina.

Na operação deflagrada nesta sexta, também houve inspeção nas operações comerciais e tributárias dos estabelecimentos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), em conjunto com a Secretaria da Fazenda e o Decon.

A ação integra uma operação nacional do Grupo Nacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (GNDOET), direcionada ao enfrentamento de irregularidades em postos de combustíveis em todo o Brasil.