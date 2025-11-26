Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que se sabe sobre a chegada Dolce & Gabbana, primeira loja de alto luxo do Ceará?

Será a segunda loja da marca no Nordeste.

Escrito por
Milenna Murta* e Luciano Rodrigues producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Negócios
Imagem mostra mulher passeando no shopping.
Legenda: A marca de grife nasceu em Milão, na Itália.
Foto: RioMar / Divulgação.

A Dolce & Gabbana, marca italiana de alto luxo, irá inaugurar uma loja no shopping Riomar Fortaleza, sendo a primeira desse padrão na Capital cearense. Com uma estrutura de 256m², a previsão de abertura da unidade é para o primeiro trimestre de 2026.

Essa será a segunda loja da marca no Nordeste e o terceiro empreendimento na região. Além de uma unidade em Recife, há uma pop-up store no shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, dedicada à venda exclusiva de acessórios.

Veja também

teaser image
Negócios

Polo automotivo do Ceará deve produzir 6 mil unidades do Spark em 2026

teaser image
Negócios

Por que Quixeramobim é a 2ª pior cidade em inovação e dinamismo econômico do Brasil?

A marca de grife nasceu em Milão, na Itália, com o sobrenome dos dois estilistas responsáveis por sua criação: Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Seu catálogo é mundialmente conhecido pelo luxo italiano, com opções de roupas para adultos e crianças, acessórios, maquiagens e bolsas.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria da grife para obter informações sobre investimentos e expectativa de empregos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Em caso de retorno, o texto será atualizado. 

Por que o Ceará?

Roberto Kanter, professor do programa Master in Business Administration da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV), explica que a Capital está vivendo um “ciclo de fortalecimento do consumo premium”. Desejo aspiracional forte, consumo espontâneo ligado à moda e beleza e valorização da expressividade.

Local onde ficará a loja.
Legenda: A inauguração também pode trazer outras marcas globais para Fortaleza.
Foto: RioMar / Divulgação

É assim que Kanter define os elementos de luxo que circulam a atual essência alencarina - características que combinam com a grife. Junto ao varejo organizado e ao tráfego consistente, esses são pontos de destaque para a escolha da Capital.

Há crescimento real de renda em nichos específicos, maior circulação de turistas de alto poder aquisitivo e uma maturação do mercado local em experiências, gastronomia e serviços. As marcas acompanham sinais. Quando o volume de transações acima da média se mantém estável e o fluxo turístico se torna mais qualificado, o luxo entra. A pop-up [no Iguatemi] foi um teste. Funcionou. Agora vem a loja, sinal clássico de validação do mercado.
Roberto Kanter
Professor do MBA-FGV

O consultor de empresas e professor da Faculdade CDL, Christian Avesque, também aponta que mais de 90% do Produto Interno Bruto (PIB) da Cidade está vinculado à serviço e comércio, atraindo um público consumidor local e turístico.

Além disso, segundo ele, Fortaleza vem formando o que Avesque chama de “mercado do esteticamente perfeito”, fazendo referência ao alto quantitativo de corridas e clínicas de beleza que surgiram nos últimos anos. O especiaista explica que essa característica está alinhada à essência da marca.

“As propagandas da Dolce & Gabbana não falam de produto em nenhum momento. Falam de uma cena, de uma narrativa, de uma simbologia que corpos em cena idealizados vivenciam momentos únicos, momentos prazerosos. E a marca associa essa imagem com essa ideologia estética", avalia. 

Impactos na economia cearense

Segundo Kanter, a chegada de uma loja desse setor na Capital insere o Estado de maneira mais explícita no mapa do luxo nacional, trazendo um aumento na confiança de investidores e elevando a expectativa de experiência para o varejo local.

Ele afirma que “luxo move uma cadeia extensa, mesmo atendendo menos pessoas”. A elevação do padrão traz um público consumidor mais exigente, impulsiona a circulação de serviços especializados e afeta indiretamente o turismo, os eventos e a economia criativa do ambiente.

A inauguração também pode trazer outras marcas globais para Fortaleza, como bem aponta Kanter. A aposta agora é no chamado “acessible luxury” e no premium consolidado, com grifes como Coach, Furla e, talvez, Valentino e Fendi, mas em formato reduzido.

Apesar de ser uma loja de alto luxo, Avesque acredita que a Dolce & Gabbana entrará no mercado fortalezense cerca de “80% do ticket médio não muito alto”, as chamadas prêt-à-porter (pronta para vestir), mas ainda contará com “20% a 30% daquelas peças de alfaiataria mais distintas”.

Já para Kanter, há também a possibilidade da grife “tropicalizar o sortimento”:

Fortaleza tem clima quente, eventos ao ar livre, estética vibrante e forte cultura de moda praia e resort wear. A curadoria da loja deve intensificar cores, tecidos leves e coleções com maior identidade mediterrânea, que dialogam com o lifestyle local. O clima, o perfil de uso e até o calendário social da cidade entram na definição do mix.
Roberto Kanter
Professor do MBA-FGV

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra mulher passeando no shopping.
Negócios

O que se sabe sobre a chegada Dolce & Gabbana, primeira loja de alto luxo do Ceará?

Será a segunda loja da marca no Nordeste.

Milenna Murta* e Luciano Rodrigues
Há 16 minutos
Evento Sindienergia
Victor Ximenes

Mercado de energia por assinatura do CE se une e mira novos flancos de crescimento

Empresários se aliam para atacar gargalos e avançar, em meio a um ambiente regulatório instável

Victor Ximenes
Há 1 hora
Egídio Serpa

Junior Achievement Ceará celebra 20 anos e reúne personalidades

A reunião terá a presença do empresário Jorge Gerdau e ressaltará histórias, conquistas da instituição, que tem contribuído para transformar a realidade de milhares de jovens

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Imagem da Sede do INSS mostrando topo do prédio com vidros espelhados.
Negócios

STF derruba 'revisão da vida toda' do INSS

Julgamento foi encerrado na noite dessa terça-feira (25).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea da Igreja Matriz de Quixeramobim.
Negócios

Por que Quixeramobim é a 2ª pior cidade em inovação e dinamismo econômico do Brasil?

Município foi escolhido para receber o primeiro porto seco da Transnordestina no Ceará.

Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (26) e como jogar.

Redação
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Maior exportador de bananas para a Europa torna-se Cidadão Cearense

O paulista Edson Brok, que produz e exporta banana nanica – a Cavendish – na Chapada do Apodi, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Deputado Capitão Alberto Neto
Victor Ximenes

Cearense lidera articulação que mexe com Ozempic e bilhões de reais

Patente do Ozempic pode expirar nos próximos meses, mas STJ pode mudar a regra do mercado farmacêutico

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Jovens reunidos em ambiente de trabalho.
Delania Santos

Por que a geração Z leva os pais à entrevista?

Delania Santos
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para economista José Maria Porto, concorrência chinesa está só começando

Ele fez uma pesquisa que concluiu o seguinte: há setores nos quais “não há como concorrer com a China”.

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra homem branco e com barba. Usa terno e sorri para a foto.
Victor Ximenes

Dono do Mêntore adquire empresa cearense e entra no mercado de alimentação corporativa

Empresário vai aportar R$ 100 milhões.

Victor Ximenes
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Faec e Abid promovem mais duas missões internacionais do agro

Ambas serão realizadas em março de 2026, a primeira para a Espanha, a segunda para para os EUA. Irão empresários, pesquisadores e técnicos dos governos federal e estaduais

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Foto do carro Chevrolet Spark, modelo elétrico que será produzido no polo automotivo de Horizonte.
Negócios

Polo automotivo do Ceará deve produzir 6 mil unidades do Spark em 2026

Planta multimarcas será inaugurada em dezembro e terá produção regular a partir de fevereiro.

Mariana Lemos
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Jean Paul Prates, que deixou o PT, detona lobby contra o Nordeste

Ex-presidente da Petrobras, em mensagem a esta coluna, lamentou que o governo tenha trocado a energia renovável e o H2V pelo biodiesel, “que não o combustível do futuro”

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Uma imagem da porta de entrada do Detran com carros saindo
Negócios

Com lance mínimo de R$ 50, Detran fará leilão de veículos e sucatas

Com 615 motocicletas e 167 veículos automotores, leilão terá início na segunda semana de dezembro.

Gabriel Bezerra*
25 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE.
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Raísa Azevedo
25 de Novembro de 2025
Minalba Novo Rótulo
Victor Ximenes

Minalba lança nova identidade visual com foco em hidratação saudável

Lançamento foi realizado durante o Desafio Minalba, corrida promovida pela marca, em São Paulo.

Redação
25 de Novembro de 2025
foto professor ensina aos alunos do curso da Escola de Gastronomia.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 9 dezembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Crise na indústria de calçados do Ceará: já foram demitidas 600 pessoas

Há várias causas, entre elas a importação de produtos chineses e a tributação, pela Receita Federal, dos incentivos fiscais concedidos pelo governo cearense

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Com Timemania pagando R$ 51,5 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (25).

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem área de Fortaleza, no Ceará, que mostra diversos prédios.
Negócios

Jangurussu tem a maior oferta de imóveis mais baratos em Fortaleza; veja lista dos bairros

Cambeba e Praia do Futuro também aparecem no ranking.

Maria Clarice Sousa*
25 de Novembro de 2025
Negócios

AECIPP celebra 10 anos e anuncia Prêmio Personalidade Pecém

Iniciativa valoriza lideranças que elevam o crescimento do Complexo do Pecém

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025