Produção do Chevrolet Spark no Ceará vai elevar em 2,4 mil contêineres por ano no Porto do Pecém

A produção do carro elétrico Chevrolet Spark no Polo Automotivo de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, deve aumentar a movimentação de contêineres no Porto do Pecém. O acréscimo será impulsionado pelo transporte de componentes do SUV elétrico.

Segundo André Magalhães, diretor-executivo comercial do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), o porto deve receber 200 contêineres a mais por mês, o que representa um incremento de 2,4 mil ao ano.

A inauguração do equipamento ocorre nesta quarta-feira (3). A expectativa é que as primeiras peças importadas da China cheguem ainda neste ano, embora o polo deva iniciar suas atividades somente em fevereiro.

O executivo também afirmou que há uma negociação inicial com outra empresa ligada ao polo automotivo, que poderá acrescentar mais 100 contêineres por mês ao fluxo do porto. O nome da companhia não foi divulgado devido a sigilos contratuais.

As informações foram dadas durante a Expolog - Feira Internacional de Logística, em Fortaleza.

Pecém bate recorde de movimentação em 2025

Até outubro deste ano, o Porto do Pecém alcançou a marca de 582.238 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), ultrapassando todo o ano de 2024, quando o volume foi de 555.350 TEUs, recorde até então.

O resultado reflete o aumento das operações de importação e exportação, o fortalecimento das rotas marítimas e o desempenho das empresas instaladas no Complexo do Pecém.

Legenda: Estrutura portuária vai receber mais 2,4 mil contêineres por ano com o início da produção do polo automotivo. Foto: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém

Um dos grandes responsáveis pelo aumento foi a nova rota semanal para a Ásia, que reduziu em 50% o tempo de transporte: de 60 para cerca de 30 dias. Ela começou oficialmente em abril e já vinha operando em extra call (escala ou parada de um navio em um porto) desde o início do ano.

A rota fortalece a competitividade dos clientes e já é responsável por quase metade do crescimento registrado no segmento neste ano. O novo serviço de navegação, chamado Santana, é operado pela MSC em parceria com a APM Terminals e estabelece uma conexão direta entre os principais portos da Ásia e o Porto do Pecém.

O que se sabe da produção do Spark

Primeiro veículo a ser montado no novo polo automotivo, que ocupa a antiga fábrica da Troller na Região Metropolitana de Fortaleza, o Spark deve alcançar a produção de 6 mil unidades ao longo de 2026.

A Comexport, responsável pelo empreendimento, tem negociação avançada para produzir modelos de três outras montadoras já consolidadas no Brasil. As marcas ainda não foram divulgadas. Um segundo modelo está previsto para ser anunciado no primeiro trimestre de 2026.

Com a inauguração, a operação do polo inicia em escala reduzida até janeiro, para treinamento da mão de obra e adaptação do processo produtivo.

As atividades regulares começam em fevereiro, com um turno completo na fábrica e capacidade produtiva de 300 a 400 unidades por mês. A partir de junho, a operação ganha um segundo turno de trabalho, dobrando a capacidade.

A produção do Spark começa abastecida por três fornecedores estrangeiros e cinco fornecedores nacionais. No futuro, o objetivo é que uma parte considerável das peças seja nacionalizada, permitindo inclusive a exportação do veículo.

A chegada do Spark ao polo foi anunciada em setembro, mais de um ano após a divulgação do empreendimento. Para esse modelo, a GM possui parceria firmada com as montadoras chinesas SAIC e Wuling.

Como deve ser a operação do polo automotivo de Horizonte

O polo automotivo funcionará no modelo multimarcas, com infraestrutura compartilhada para a produção de veículos de diferentes empresas.

A Comexport adquire os direitos de produção e estrutura a linha de montagem dos veículos. Ou seja, a produção é terceirizada pelas montadoras.

A empresa tem planos de expandir a planta, que hoje ocupa 120 mil m². Conforme novos modelos forem adicionados ao portfólio, a área fabril deve escalar. A planta pode atingir capacidade de produção de 80 mil veículos por ano, com expectativa de gerar até 9 mil empregos de alta qualificação no Ceará.

Nesta fase inicial, a Comexport reativou a planta onde operada a fábrica da Troller e fez trabalhos de qualificação para o próximo galpão produtivo, que deve ser implementado na segunda fase do projeto.