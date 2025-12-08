BNB chama 100 mil agricultores do Ceará para renegociação

Vem aí o dia 30 de dezembro, data limite para agricultores liquidarem suas dívidas com o Banco do Nordeste (BNB) e aproveitarem descontos de até 95%.Os benefícios estão sendo oferecidos pela Lei 13.340/2016 e pelo Desenrola Rural, programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar. Juntos, os dois instrumentos podem beneficiar mais de 765 mil agricultores inadimplentes, dos quais mais de 100 mil estão no Ceará.

A iniciativa do governo federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), permite que produtores rurais em situação de inadimplência com o BNB normalizem sua situação. O cliente ainda pode optar por renegociar sua dívida com descontos de até 65%.

Têm direito aos descontos os produtores que contrataram operações de linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022, e que estejam com parcelas atrasadas. Os descontos chegam a 80% para liquidação e a 65% para renegociação, com prazos de pagamento alongados.

O público elegível inclui agricultores familiares, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais, cooperativas da agricultura familiar e produtores com dívidas ligadas ao Pronaf e outras linhas de crédito rural.

Lei 13.340/2016 - Esta lei é voltada para contratos de crédito rural firmados até 2011 em toda a região Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Ela autoriza liquidação e renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 95%, a depender da data da contratação, valor original e localização do empreendimento.