Transnordestina nos trilhos: o sonho está vindo de trem

Avançam as obras de construção da Ferrovia Transnordestina, o mais importante empreendimento privado na área da infraestrutura de transporte do país – com boa injeção de dinheiro público, oriundo de fundos financiadores do desenvolvimento do Nordeste, como o Finor e o FDNE. Está pronto para operação – esperando apenas a licença ambiental do Ibama, que mais uma vez atrasa o progresso nordestino – o trecho que liga Marcelino Vieira, no Piauí, a Iguatu, no Ceará.

Por ele já deveriam estar circulando os trens de carga da Transnordestina Logística, mas a burocracia oficial tem retardado o início desse acontecimento, que colocará a estrada de ferro e suas virtudes no lugar do qual jamais deveria ter saído (a miopia da elite política do país, em tempos recentes, preferiu optar pelo caminhão, ao contrário do que fizeram a dos países desenvolvidos, as quais criaram e mantêm extensas, modernas e seguras redes ferroviárias, cujo custo é infinitamente menor do que o das redes rodoviárias).

Ainda se ouve, em setores do empresariado cearense, entre os quais o da infraestrutura, opiniões desconfiadas sobre se essa ferrovia vai mesmo ser concluída no prazo anunciado -- até o fim de 2027. Para esta coluna – que acompanha a marcha dos acontecimentos e ouve, periodicamente, os diretores da Transnordestina Logística e, ainda, a empresa responsável pela execução de suas obras de infraestrutura, a cearense Marquise Infraestrutura – os trens da Transnordestina chegarão ao Pecém na data anunciada.

“Para isto, o dinheiro está disponível, os trabalhos prosseguem em ritmo acelerado, dentro do cronograma, e tudo caminha no sentido de que, até dezembro de 2027, nossos trens estejam cortando os sertões do Nordeste, levando e trazendo a produção mineral, industrial, agroindustrial, agrícola e pecuária do Piauí, da Bahia, de Pernambuco e do Ceará”, como disse Tufi Daher Filho, presidente da Transnordestina Logística, ao receber, na semana passada, o troféu Personalidade do Pecém, que lhe conferiu a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp).

(Esse troféu foi outorgado e entregue, também, na mesma ocasião, ao presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e ao presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, que têm se destacado pelos esforços que fazem a favor da nova ampliação do Porto do Pecém, que ganhará novos berços de atracação e espaços exclusivos para as operações dos trens da Transnordestina).

Tufi Daher, com o belo troféu nas mãos, reforçou o impacto da Ferrovia Transnordestina para o desenvolvimento regional, ao dizer que a próxima chegada dessa estrada de ferro ao Pecém representará uma mudança profunda no futuro logístico do Brasil.

“O Porto do Pecém já ocupa posição de destaque no cenário nacional, especialmente pela sua em hidrogênio verde e pela movimentação de cargas estratégicas. Com a Transnordestina, esse potencial será multiplicado, dobrando a movimentação atual e projetando o complexo para um novo patamar nos próximos anos”., disse ele

Os desconfiados devem acompanhar o avanço dos trabalhos da ferrovia, que – diante do ano eleitoral de 2026 que se avizinha – ganhará ainda mais tração, e uma delas será uma nova visita do presidente Lula a um dos canteiros da obra, o que mostrará o comprometimento do seu governo com esse projeto, que é vital para a economia do Nordeste Setentrional.

Na festa de entrega do Troféu Personalidades do Pecém, Ricardo Cavalcante não escondeu seu entusiasmo com a Transnordestina e com o que ela proporcionará ao crescimento da economia regional. “Será a realização de um antigo sonho de quem produz e trabalha no Ceará e no Nordeste. A infraestrutura da região dará um salto de qualidade, abreviando o tempo e reduzindo os custos do transporte, e ainda contribuindo para a melhoria do meio ambiente”, disse o presidente da Fiec.

Max Quinino confirmou notícia do seu diretor Comercial, André Magalhães, segundo a qual a movimentação de cargas do Porto do Pecém, que está passando a marca de 20 milhões de toneladas, será dobrada com a chegada da Transnordestina. E Eduardo Amaral, presidente da AECIPP, resumiu:

“Todos sonhamos com o dia da chegada dos trens da Transnordestina, que chegarão ao Pecém trazendo a esperança de um futuro promissor para a economia do Ceará.”

CAMPANHA AMIGOS EM AÇÃO PROMOVE LEILÃO BENEFICENTE

Na próxima sexta-feira, 13, nos salões Caelius e Aventino do hotel Gran Marquise, a Campanha Amigos em Ação, idealizada e coordenada, desde 1992, pela Alessandro Belchior Imóveis, promoverá, durante almoço, o leilão de 75 obras de arte doadas pelos melhores artistas plásticos do Ceará. São pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, esculturas, colagem e arte decorativa que serão leiloadas.