Nove em cada dez moradores de áreas rurais do Ceará não têm acesso ao 5G

Dados da Anatel apontam discrepância em relação às zonas urbanas.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém antena de telecomunicações em uma área rural.
Legenda: Enquanto nenhum município cearense tem 100% da área rural coberta, na zona urbana, a situação é diferente.
Foto: Shutterstock.

As áreas rurais do Ceará têm a pior cobertura de 5G do Estado. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que somente 10,7% dos moradores nessas regiões estão cobertos pelo serviço.

Essas informações são referentes a setembro deste ano, o dado mais atual disponibilizado pelo órgão. Os números evidenciam o contraste com as zonas urbanas dos municípios cearenses, onde 87% dos moradores têm cobertura.

Os 10,7% dos moradores em área rural correspondem a apenas 217,5 mil pessoas em municípios no Estado, conforme dados da população referentes ao Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso significa que mais de 1,81 milhão de cearenses não têm acesso à cobertura 5G.

Cobertura 5G nas áreas rurais é maior em municípios da Grande Fortaleza

Dos municípios com áreas rurais considerados pela Anatel, Maracanaú é o que tem o maior número de moradores com cobertura 5G no Ceará, com 78,6% das pessoas na localidade cobertas pela faixa. Na sequência, aparecem Eusébio (75,7%), Itaitinga (60,3%), Itaiçaba (54,4%) e Caucaia (54,1%).

Com exceção de Itaiçaba, os municípios cujas áreas rurais têm a maior porção coberta pela faixa 5G estão na Região Metropolitana de Fortaleza.

Esses são inclusive os únicos municípios onde, até o momento, os moradores têm cobertura 5G acima de 50% no Ceará em áreas rurais. Outros 22 não têm nenhuma porção das localidades cobertas, e outras 12 têm menos de 1%.

Municípios que não têm cobertura 5G no Ceará nas áreas rurais segundo a Anatel:

  1. Araripe;
  2. Aratuba;
  3. Baixio;
  4. Capistrano;
  5. Fortim;
  6. General Sampaio;
  7. Graça;
  8. Granjeiro;
  9. Hidrolândia;
  10. Independência;
  11. Irauçuba;
  12. Itapiúna;
  13. Itarema;
  14. Martinópole;
  15. Meruoca;
  16. Miraíma;
  17. Monsenhor Tabosa;
  18. Parambu;
  19. Poranga;
  20. Potengi;
  21. Santana do Cariri;
  22. Senador Sá.

Governo lança edital para cobertura do 5G em áreas longe de zonas urbanas

Na última semana de novembro, o Governo do Ceará publicou o decreto 36.952. A publicação, que está em vigor desde o último dia 25 de novembro, "institui a concessão de crédito presumido de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para empresas de telecomunicações que investirem em infraestrutura de voz e dados".

O benefício será destinado "especialmente na instalação de redes 5G e tecnologias equivalentes em regiões rurais e comunidades indígenas e quilombolas", justamente com o objetivo de aumentar o acesso à internet de alta velocidade em regiões com baixa conectividade.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE), estudos são conduzidos "para garantir que todas as regiões sejam contempladas com a expansão dos serviços de telecomunicação".

Ceará tem três municípios com todos os moradores da zona urbana com cobertura 5G

Enquanto nenhum município cearense tem 100% da área rural coberta, na zona urbana, a situação é diferente. Catarina, Itaiçaba e Pacujá tem a totalidade dos moradores com cobertura 5G disponível.

Fortaleza, Acarape, Maracanaú, São Luís do Curu e Altaneira aparecem logo atrás, com mais de 99% das pessoas desses municípios com cobertura 5G disponibilizada.

Foto que contém velocímetro que mede a velocidade da internet no Ceará.
Legenda: Zonas urbanas do Ceará se aproximam de 6 milhões de moradores cobertos.
Foto: Thiago Gadelha.

Ao contrário da zona rural, onde o percentual de moradores cobertos é bastante reduzida, na área urbana, 5,88 milhões de pessoas, conforme dados da Anatel e do IBGE, estão com cobertura 5G disponível no Ceará. 

A questão principal é que enquanto 34 municípios ou não têm nenhum morador coberto por 5G, ou tem cobertura inferior a 1% nas zonas rurais cearenses, 37 cidades do Estado não têm moradores com cobertura 5G na zona urbana.

Municípios que não têm cobertura 5G no Ceará nas áreas urbanas segundo a Anatel:

  1. Ararendá;
  2. Araripe;
  3. Aratuba;
  4. Arneiroz;
  5. Assaré;
  6. Baixio;
  7. Barreira;
  8. Capistrano;
  9. Cruz;
  10. Fortim;
  11. Frecheirinha;
  12. General Sampaio;
  13. Graça;
  14. Granjeiro;
  15. Guaramiranga;
  16. Hidrolândia;
  17. Independência;
  18. Irauçuba;
  19. Itapiúna;
  20. Itarema;
  21. Martinópole;
  22. Meruoca;
  23. Miraíma;
  24. Monsenhor Tabosa;
  25. Moraújo;
  26. Mucambo
  27. Ocara;
  28. Palhano;
  29. Parambu;
  30. Poranga;
  31. Potengi;
  32. Reriutaba;
  33. Santana do Cariri;
  34. São João do Jaguaribe;
  35. Senador Sá;
  36. Tarrafas;
  37. Umirim.

