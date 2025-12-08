Nove em cada dez moradores de áreas rurais do Ceará não têm acesso ao 5G
Dados da Anatel apontam discrepância em relação às zonas urbanas.
As áreas rurais do Ceará têm a pior cobertura de 5G do Estado. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que somente 10,7% dos moradores nessas regiões estão cobertos pelo serviço.
Essas informações são referentes a setembro deste ano, o dado mais atual disponibilizado pelo órgão. Os números evidenciam o contraste com as zonas urbanas dos municípios cearenses, onde 87% dos moradores têm cobertura.
Os 10,7% dos moradores em área rural correspondem a apenas 217,5 mil pessoas em municípios no Estado, conforme dados da população referentes ao Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso significa que mais de 1,81 milhão de cearenses não têm acesso à cobertura 5G.
Veja também
Cobertura 5G nas áreas rurais é maior em municípios da Grande Fortaleza
Dos municípios com áreas rurais considerados pela Anatel, Maracanaú é o que tem o maior número de moradores com cobertura 5G no Ceará, com 78,6% das pessoas na localidade cobertas pela faixa. Na sequência, aparecem Eusébio (75,7%), Itaitinga (60,3%), Itaiçaba (54,4%) e Caucaia (54,1%).
Com exceção de Itaiçaba, os municípios cujas áreas rurais têm a maior porção coberta pela faixa 5G estão na Região Metropolitana de Fortaleza.
Esses são inclusive os únicos municípios onde, até o momento, os moradores têm cobertura 5G acima de 50% no Ceará em áreas rurais. Outros 22 não têm nenhuma porção das localidades cobertas, e outras 12 têm menos de 1%.
Municípios que não têm cobertura 5G no Ceará nas áreas rurais segundo a Anatel:
- Araripe;
- Aratuba;
- Baixio;
- Capistrano;
- Fortim;
- General Sampaio;
- Graça;
- Granjeiro;
- Hidrolândia;
- Independência;
- Irauçuba;
- Itapiúna;
- Itarema;
- Martinópole;
- Meruoca;
- Miraíma;
- Monsenhor Tabosa;
- Parambu;
- Poranga;
- Potengi;
- Santana do Cariri;
- Senador Sá.
Governo lança edital para cobertura do 5G em áreas longe de zonas urbanas
Na última semana de novembro, o Governo do Ceará publicou o decreto 36.952. A publicação, que está em vigor desde o último dia 25 de novembro, "institui a concessão de crédito presumido de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para empresas de telecomunicações que investirem em infraestrutura de voz e dados".
O benefício será destinado "especialmente na instalação de redes 5G e tecnologias equivalentes em regiões rurais e comunidades indígenas e quilombolas", justamente com o objetivo de aumentar o acesso à internet de alta velocidade em regiões com baixa conectividade.
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE), estudos são conduzidos "para garantir que todas as regiões sejam contempladas com a expansão dos serviços de telecomunicação".
Ceará tem três municípios com todos os moradores da zona urbana com cobertura 5G
Enquanto nenhum município cearense tem 100% da área rural coberta, na zona urbana, a situação é diferente. Catarina, Itaiçaba e Pacujá tem a totalidade dos moradores com cobertura 5G disponível.
Fortaleza, Acarape, Maracanaú, São Luís do Curu e Altaneira aparecem logo atrás, com mais de 99% das pessoas desses municípios com cobertura 5G disponibilizada.
Ao contrário da zona rural, onde o percentual de moradores cobertos é bastante reduzida, na área urbana, 5,88 milhões de pessoas, conforme dados da Anatel e do IBGE, estão com cobertura 5G disponível no Ceará.
A questão principal é que enquanto 34 municípios ou não têm nenhum morador coberto por 5G, ou tem cobertura inferior a 1% nas zonas rurais cearenses, 37 cidades do Estado não têm moradores com cobertura 5G na zona urbana.
Municípios que não têm cobertura 5G no Ceará nas áreas urbanas segundo a Anatel:
- Ararendá;
- Araripe;
- Aratuba;
- Arneiroz;
- Assaré;
- Baixio;
- Barreira;
- Capistrano;
- Cruz;
- Fortim;
- Frecheirinha;
- General Sampaio;
- Graça;
- Granjeiro;
- Guaramiranga;
- Hidrolândia;
- Independência;
- Irauçuba;
- Itapiúna;
- Itarema;
- Martinópole;
- Meruoca;
- Miraíma;
- Monsenhor Tabosa;
- Moraújo;
- Mucambo
- Ocara;
- Palhano;
- Parambu;
- Poranga;
- Potengi;
- Reriutaba;
- Santana do Cariri;
- São João do Jaguaribe;
- Senador Sá;
- Tarrafas;
- Umirim.