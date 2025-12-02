Vendas na Black Friday 'bombam' no Ceará e crescem 35% em 2025

A Black Friday 2025 bombou no Ceará. Pelo menos é o que indica relatório do Itaú Unibanco, segundo o qual houve aumento expressivo de 35% nas vendas no Estado durante o fim de semana da megapromoção.

A apuração considera apenas as transações processadas entre sexta-feira (28) e domingo (30), na comparação com o mesmo período de 2024 (que caiu nos dias 29/11/2024 a 1ª/12/2024). O banco levou em conta vendas realizadas em máquinas de cartão e e-commerce, em débito, crédito e Pix.

O que cresceu mais

Os segmentos com crescimento mais acentuado foram:

Aluguel de carros: +48,3%

Supermercados: +32,5%

Restaurantes/bares: +30,8%

Artigos esportivos: +27,4%.

“A Black Friday concentra o maior volume de transações do ano e testa, ao mesmo tempo, a confiança do consumidor e a capacidade operacional do varejo”, afirma Rodrigo Bizzotto, superintendente de Produtos da Rede, do Itaú Unibanco.