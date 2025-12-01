Saque-aniversário do FGTS pode ter nova liberação bilionária em 2026, diz ministro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que vai pleitear junto ao presidente Lula uma nova rodada de liberação de recursos para aderentes ao saque-aniversário que foram demitidos em 2025 e estão com o dinheiro do FGTS retido.

Segundo Marinho, a ideia é que o montante seja liberado no primeiro trimestre de 2026, caso haja sinal verde do presidente. O ministro participou de entrevista na TV Verdes Mares e na Verdinha FM 92.5, nesta segunda-feira (1º). Ele ainda cumpre agenda em Fortaleza, na Conferência Estadual do Trabalho.

Pelo menos 13 milhões de trabalhadores se encaixam nessa situação e estão impossibilitados de retirar o saque-rescisão. O número pode chegar a 14 milhões de pessoas, estima o ministro.

O Governo já promoveu uma rodada de saques no início deste ano, via Medida Provisória, com R$ 12 bilhões liberados e 12 milhões de trabalhadores beneficiados.

Entenda o saque-aniversário

O saque-aniversário permite a retirada anual de uma parte do saldo do FGTS, no mês de aniversário.

Ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o valor integral em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Pela lei, o saldo restante fica bloqueado por até dois anos.

A modalidade que permite a antecipação do saque foi limitada pelo Governo, com restrições de prazo, número de solicitações, e período de carência.