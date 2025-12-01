Diário do Nordeste
Saque-aniversário do FGTS pode ter nova liberação bilionária em 2026, diz ministro

Luiz Marinho afirma que nova rodada de saque pode ser feita nos primeiros meses de 2026

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: Ministro Luiz Marinho em entrevista à Verdinha FM 92.5
Foto: Sarah de Queiroz

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que vai pleitear junto ao presidente Lula uma nova rodada de liberação de recursos para aderentes ao saque-aniversário que foram demitidos em 2025 e estão com o dinheiro do FGTS retido.

Segundo Marinho, a ideia é que o montante seja liberado no primeiro trimestre de 2026, caso haja sinal verde do presidente. O ministro participou de entrevista na TV Verdes Mares e na Verdinha FM 92.5, nesta segunda-feira (1º). Ele ainda cumpre agenda em Fortaleza, na Conferência Estadual do Trabalho.

Pelo menos 13 milhões de trabalhadores se encaixam nessa situação e estão impossibilitados de retirar o saque-rescisão. O número pode chegar a 14 milhões de pessoas, estima o ministro.

O Governo já promoveu uma rodada de saques no início deste ano, via Medida Provisória, com R$ 12 bilhões liberados e 12 milhões de trabalhadores beneficiados.

Entenda o saque-aniversário

O saque-aniversário permite a retirada anual de uma parte do saldo do FGTS, no mês de aniversário.

Ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o valor integral em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Pela lei, o saldo restante fica bloqueado por até dois anos.

A modalidade que permite a antecipação do saque foi limitada pelo Governo, com restrições de prazo, número de solicitações, e período de carência.