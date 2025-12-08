Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que Ceará e Paraíba ficaram de fora do plano de concessões da BR-116?

Trecho que entrecorta o Ceará e a Paraíba não consta nos estudos do Ministério dos Transportes.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém fluxo de veículos em trecho do Ceará da BR-116.
Legenda: BR-116 será concedida em praticamente todos os estados do Brasil, exceto no Ceará e na Paraíba.
Foto: Thiago Gadelha.

O Ceará e a Paraíba são os únicos, entre os 10 estados brasileiros por onde passa a BR-116, que ficaram de fora das concessões para a iniciativa privada previstas para trechos da rodovia na Carteira de Projetos 2026 do Ministério dos Transportes

A BR-116 é a maior rodovia do Brasil, com mais de 4,6 mil quilômetros (km) de extensão. Ela liga Fortaleza (CE) a Jaguarão (RS), na fronteira com o Uruguai. Vários desses trechos, sobretudo no Sudeste e Sul brasileiros, já estão sob concessão, como a Rodovia Régis Bittencourt (que interliga São Paulo a Curitiba).

No novo projeto do ministério, 14 trechos rodoviários de diferentes rodovias devem ser concedidos ou ter os contratos vigentes otimizados. Vários deles compreendem trechos da BR-116 nos demais estados por onde ela passa: Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Imagem de um infográfico com dados dos últimos anos.
Legenda: A Indústria Criativa no Brasil representa 3,59% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, totalizando R$ 393,3 bilhões em 2023.
Foto: Reprodução Firjan / Mapeamento da Indústria Criativa 2025.

No caso da BR-116, isso inclui trechos no Nordeste, como a chamada Rota dos Sertões, entre Salgueiro (PE) e Feira de Santana (BA), com 502 km de extensão, e a Rota 2 de Julho, entre Salvador (BA) e a divisa entre a Bahia e Minas Gerais, com 653 km, que abrange também a BR-324.

A reportagem procurou o Ministério dos Transportes em busca de informações sobre quais os trechos da BR-116 sob concessão, detalhes sobre os futuros contratos e motivos que fizeram os trechos cearense e paraibano ficarem de fora da Carteira de Projetos, mas não obteve retorno até a publicação deste material. Em caso de retorno, este texto será atualizado. 

Por onde passa a BR-116 no Ceará?

Com pouco mais de 540 km no Estado, a rodovia começa em Fortaleza, na Praça Manuel Dias Branco, na rotatória da avenida Aguanambi, e segue rumo ao sul cearense pelo Vale do Jaguaribe, margeando a Chapada do Apodi, na divisa com o Rio Grande do Norte. Ao todo, são pelo menos 25 municípios entrecortados no Ceará.

A BR-116 deixa temporariamente o território cearense ao atravessar um pequeno trecho de 13,4 km na Paraíba. Em seguida, a rodovia retorna ao Ceará, entrando por Penaforte, no extremo sul do Estado, na divisa com Pernambuco, de onde segue em direção ao estado vizinho.

O trecho chamado de Rota dos Sertões, previsto para ser concedido pelo Ministério dos Transportes, começa a menos de 30 km do fim do território cearense, na cidade pernambucana de Salgueiro.  

BR-116 é pilar logístico do Ceará, afirmam especialistas

A rodovia compõe o conjunto de 11 estradas federais que entrecortam o Ceará. Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste são unânimes em reconhecer a importância da via no escoamento da produção, no transporte de mercadorias e na logística estadual, regional e nacional.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Ceará (Setcarce), Marcelo Maranhão, observa que a BR-116 atua como uma 'espinha dorsal' para a produção hortifrutigranjeira do Vale do Jaguaribe e da região oeste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

"A BR-116 é o principal corredor logístico do Ceará, levando também mercadorias para Piauí e Maranhão, escoando a produção para os portos, vindo tanto do interior do estado como da região do Vale do São Francisco. As exportações das frutas da região do São Francisco e de Mossoró vêm para Pecém e Mucuripe por meio da BR-116", diz.

Condições da BR-116 aumentam custo do frete em até 30% no Ceará

No Ceará, o trecho duplicado da BR-116 sai de Fortaleza e segue até Pacajus, na altura do km 50. A partir de então, segue em pista simples durante cerca de 500 km até Pernambuco. O trajeto entre o km 50 e o distrito de Boqueirão do Cesário, em Beberibe, na entrada da BR-304, está sendo duplicado.

"A rodovia está hoje em uma situação regular, mas precisa de investimentos, duplicações, mesmo que não seja em toda a rodovia, mas principalmente nas áreas urbanas, onde ela trafega", pondera Maranhão. 

Foto que contém caminhão desviando de trecho esburacado em estrada do Ceará.
Legenda: Embora esteja em situação regular, BR-116 tem trechos esburacados no Estado.
Foto: Honório Barbosa/Diário do Nordeste

As condições atuais da BR-116, pelo fato de ser considerada regular, bem como as obras do 4º Anel Viário de Fortaleza, que ainda duplicação e melhorias há mais de 15 anos após o início das intervenções, já causam impactos no preço do frete no Estado.

Estima-se que a diferença entre uma rodovia regular e uma rodovia boa/excelente, aumenta em torno de 10% do valor do frete. O pessoal da região da Chapada do Apodi que escoa frutas, por conta de não terminarmos o 4º Anel Viário, o tempo de trânsito aumentou em média de quatro horas para seis horas. Isso é perda de produtividade e maior consumo de combustível. Estima-se que, com esse 50% de perda de tempo que temos, o custo aumenta entre 25% e 30%". 
Marcelo Maranhão
Presidente do Setcarce
 

Quais as condições para conceder uma rodovia?

O Ceará não conta com nenhuma rodovia concedida, seja a nível federal ou estadual. O estudo mais avançado nesse quesito é o Arco Metropolitano de Fortaleza, em trecho de cerca de 100 km entre Pacajus e o Porto do Pecém, considerado uma alternativa ao 4º Anel Viário.

"A tendência da concessão é promover melhorias da infraestrutura, a depender do contrato firmado, do estado prévio da rodovia e da atuação da concessionária. Isso é perceptível, sobretudo, na segurança viária e no conforto ao rolamento. Verifica-se, por consequência, melhoria da fluidez de tráfego e logística devido à redução do tempo de viagem e dos acidentes", define Heber Oliveira, professor de Pós-Graduação do departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para Marcelo Maranhão, a BR-116 reúne as condições ideais que levam uma rodovia a ser concedida: condições de trafegabilidade e alto fluxo, tornando-a mais atrativa do que as BRs 020 e 222 que, assim como a BR-122, são consideradas troncais no escoamento da produção no Estado.

Foto que contém fluxo intenso de veículos em trecho da BR-116 em Fortaleza.
Legenda: BR-116 é o principal corredor logístico do Estado, afirmam especialistas.
Foto: José Leomar/Agência Diário

"O maior fluxo é da BR-116, depois vem a BR-222. Existe um programa de melhoria nela, na passagem por Sobral, mas não temos fluxo suficiente para uma empresa privada assumi-la. Precisamos melhorar as condições dessas rodovias e o fluxo para isso acontecer", defende.

Heber Oliveira considera que a concessão da rodovia precisa ser favorável à União e à concessionária, sobretudo porque serão feitos investimentos privados que precisarão ser pagos por diferentes modalidades, incluindo trechos com pedágios

"Obviamente, há um investimento a ser feito na melhoria da infraestrutura e um custo (pedágio) a ser despendido pelos usuários durante toda a concessão. O Ceará ainda não tem rodovias concessionadas; a experiência de outros estados brasileiros mostra que há aspectos positivos e negativos dessa concessão que precisam ser muito bem debatidos e conhecidos pela sociedade", infere o professor da UFC.

Estradas federais cearenses estruturantes precisam de melhorias diante da Transnordestina

Com exceção da BR-222, que segue para Sobral acompanhando o traçado da ativa ferrovia Fortaleza–São Luís, pelo menos outras cinco rodovias federais essenciais para o escoamento da produção no Estado serão cruzadas pela Transnordestina ou diretamente afetadas pelo fluxo gerado pela nova ferrovia. São elas:

  • BR-020 (começa em Fortaleza e segue até Brasília);
  • BR-116
  • BR-122 (começa no Triângulo de Chorozinho e segue em direção a Minas Gerais);
  • BR-230 (conhecida como Transamazônica, corta o Vale do Jaguaribe, Sertão Central e Centro-Sul do Estado rumo ao Norte do País);
  • BR-304.

Para Marcelo Maranhão, como a BR-122 se integra a CE-060 na divisão do fluxo por dentro do Sertão Central, é preciso que ela receba uma atenção especial, sobretudo em virtude do Complexo Industrial e Portuário de Quixeramobim, atualmente em construção.

"Na hora que entrar em funcionamento pleno, precisaremos melhorar as BRs 020, 122, principalmente a BR-122. Com o terminal de Quixeramobim, vamos ter um grande fluxo de veículos, saindo de lá para todo o interior do Ceará e parte dos estados vizinhos. Vamos precisar de uma grande melhoria na nossa malha rodoviária", classifica.

Foto que contém placa indicativa de trecho de Região Metropolitana na BR-122.
Legenda: BR-122 entrecorta o Sertão Central em trechos por onde a Transnordestina passa.
Foto: Alex Pimentel/Diário do Nordeste

Já Heber Oliveira reitera ser necessário estudos de viabilidade de diversas naturezas para confirmar se há de fato necessidade de conceder o trecho cearense da rodovia, ainda que haja a previsão de incremento de fluxo logístico em razão da Transnordestina.

"É preciso conhecer esses estudos no caso específico da BR-116 para entender melhor aspectos regulatórios, previsão de fluxo de tráfego no presente e no futuro, a 'concorrência' com outras rodovias, além das receitas de pedágio correspondentes no segmento rodoviário a ser concedido. Além disso, podem existir contextos sobretudo políticos, além de sociais, que restrinjam essa concessão", argumenta o especialista.

Concessões das BRs 116 e 304 são estudos antigos 

Das 11 estradas federais do Ceará, três têm estudos mais avançados para concessão à iniciativa privada. Pelo menos é o que indica o antigo Ministério da Infraestrutura, com projetos conduzidos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) de 2019, estava previsto que estudos fossem conduzidos para conceder o trecho cearense da BR-116, bem como toda a extensão da BR-304, que interliga Beberibe a Natal (RN). Essas análises deveriam ser feitas até 2022.

Em 2021, o mesmo Ministério da Infraestrutura indicou que estudava conceder parte da BR-222, entre Fortaleza e o Porto do Pecém, para a iniciativa privada. A rodovia nesse trecho passa atualmente por obras de duplicação.

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a extinção do Ministério da Infraestrutura, os estudos para a concessão das rodovias foram retirados. Eles também não constam na Carteira de Projetos do Ministério dos Transportes, divulgada anualmente desde 2023 e com panorama sobre o ano subsequente.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

ArcelorMittal: Voluntários da Alegria ajudam 17 mil com ações sociais

Integrado e coordenado por colaboradores da siderúrgica do Pecém, o programa alcançou 114 comunidades no Ceará

Egídio Serpa
Há 42 minutos
Foto que contém fluxo de veículos em trecho do Ceará da BR-116.
Negócios

Por que Ceará e Paraíba ficaram de fora do plano de concessões da BR-116?

Trecho que entrecorta o Ceará e a Paraíba não consta nos estudos do Ministério dos Transportes.

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Imagem mostra candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro.
Papo Carreira

Segunda etapa do CNU 2025 tem presença de 80% dos inscritos

Veja estados com maior percentual de ausência.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

BNB chama 100 mil agricultores do Ceará para renegociação

Em todos os estados de atuação do banco, há 765 mil produtores rurais na situação de inadimplentes.

Egídio Serpa
08 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (8)

Confira detalhes dos editais e como se candidatar.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra close-up da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mostrando informações e a foto borrada do condutor.
Automóvel

CNH sem autoescola: regras entram em vigor nesta semana

Com renovação automática e grátis para bons condutores, saiba o que mudará.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda-feira (8)

Certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior.

Renato Bezerra
08 de Dezembro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (8).

Redação
08 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Transnordestina nos trilhos: o sonho está vindo de trem

A nova estrada de ferro da região Nordeste já deveria estar em operação, mas a burocracia do Ibama o impede

Egidio Serpa
08 de Dezembro de 2025
Blocos de rochas ornamentais enfileirados em área aberta.
Negócios

Pecém projeta hub de beneficiamento de pedras ornamentais com aporte estimado em R$ 100 milhões

Objetivo é reduzir a complexidade logística atual do setor.

Paloma Vargas
07 de Dezembro de 2025
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Negócios

Aposta do Ceará ganha mais de R$ 42 mil na Mega-Sena

Apostador acertou cinco dezenas. Premiação máxima acumulou para o próximo sorteio.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoas entram em um prédio público por uma porta de vidro aberta; algumas carregam mochilas, sacolas e documentos. O local parece movimentado, com um grupo reunido próximo à entrada e iluminação fluorescente no interior.
Papo Carreira

CNU 2025: prova discursiva ocorre neste domingo (7) em todos os estados

No total, quase 42,5 mil pessoas foram classificadas para essa etapa.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Cogerh
Victor Ximenes

Estado economiza energia com bombeamento do Castanhão e livra R$ 2,5 milhões

Redução de despesa veio após adesão ao Mercado Livre de Energia

Victor Ximenes
07 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3556, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3556, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 309 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 309 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6024, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6024, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2328 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 60,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2328 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 60,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1149 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1149 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6896, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 6,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6896, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 6,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2948 deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2948 deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1223 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Imagem de um homem de meia-idade sentado atrás de uma mesa de escritório, usando terno cinza claro e gravata combinando. Ele tem barba e cabelo grisalhos curtos, olha diretamente para a câmera e parece estar falando ou fazendo um gesto com a mão direita. Sobre a mesa há documentos, um laptop e outros materiais de trabalho. Ao fundo, há uma estante com objetos decorativos e, à esquerda, parte de uma bandeira do Brasil visível.
Victor Ximenes

Elmano anuncia data de pagamento da 2ª parcela do 13º dos servidores

Estado já havia quitado primeira parcela no meio do ano

Victor Ximenes
06 de Dezembro de 2025
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Certame da Secretaria da Saúde do Piauí terá inscrições a partir de 11 de dezembro.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Volante da + Milionária
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar neste sábado (6).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Vista parcial da planta da fábrica de cervejas do Grupo Heineken, em Pacatuba.
Negócios

Heineken fecha fábrica no Ceará e demite funcionários um dia após treinamento

Número oficial de desligados é de 98 trabalhadores. Cerca de 250 pessoas seriam terceirizados demitidos, segundo fontes. Heineken não informou números.

Paloma Vargas
06 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

A corrupção, a impunidade dos corruptos e o choro dos brasileiros

Como sugere a tradição, a possibilidade de serem punidos os responsáveis pelas fraudes do Banco Master e pelo escândalo do INSSS é zero. ZE-RO!!!

Egidio Serpa
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3555, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3555, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6895, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6895, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2895 de hoje, sexta-feira, 05/12; prêmio é de R$ 1,9 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2895 de hoje, sexta-feira, 05/12; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2895 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,9 milhão.

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2858 – Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2858 – Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 400 mil

Apostas para a Lotomania 2858 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025