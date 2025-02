Duplicação da BR-116 até Chorozinho chega a 45% em 2025; conclusão fica para 2028

A previsão do contrato de duplicação da BR-116 da altura do quilômetro (km) 54, em Pacajus, até o km 76, em Chorozinho, é de 36 meses, ou três anos. Com isso, a tendência é de que as obras do trecho da rodovia federal tenham a pista dupla entregue somente em 2028. Foi o que comentou Will Almeida, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Ceará.

Durante vistoria nesta quarta-feira (12) nos trabalhos iniciais de duplicação da chamada fase 1, Will Almeida reforçou o prazo determinado em contrato das obras, mas destacou que as intervenções podem ser concluídas antes do fim do período estipulado — previsto para fevereiro de 2028.

Legenda: Governador do Ceará visitou obras de duplicação da BR 116 Foto: Thiago Gadelha

A fase 1 são 36 meses de obras, três anos, mas como disse, a empresa é boa, temos recurso garantido para esse primeiro lote, então podemos surpreender e entregar até antes do prazo. A gente sabe que no nosso país geralmente a expectativa é de atraso de obra, mas é como disse: hoje tenho uma expectativa positiva com relação à obra. Muito das coisas que atrapalham e atrasam as obras são as questões de desapropriações. Hoje, desses 22 km, 10 km já estão praticamente livres para a empresa trabalhar". Will Almeida Superintendente Regional do Dnit no Ceará

Veja também Negócios Pague Menos vai abrir 17 novas lojas no Ceará em 2025: 'Tem bastante espaço para expandir' Negócios Carrefour propõe fechar capital no Brasil, diz jornal; ações disparam

O início das obras ocorreu no mês de fevereiro e ainda está na fase de terraplanagem e nivelação do solo para receber a camada de pavimento posteriormente. A tendência, conforme o superintendente regional do Dnit no Ceará, é de que a construção seja intensificada a partir do fim da quadra chuvosa, normalmente a partir de junho no Estado.

"Vamos ter também a quadra chuvosa, isso vai dar uma reduzida no andamento da obra, mas é assim que funciona aqui no Ceará. Temos de dois a três meses de quadra chuvosa forte e depois a gente consegue tocar as nossas obras com mais rapidez", ponderou.

A vistoria desta quarta-feira teve ainda a presença do governador Elmano de Freitas (PT) na visita ao canteiro de obras da duplicação dos 22 km da fase 1. Ao todo, serão investidos R$ 270 milhões com geração de cerca de 300 empregos diretos.

"O prazo que a empresa está nos dando é de que até o final desse ano consegue fazer 45% desse trecho, lembrando que aqui vai ser colocado uma base de concreto acima do que já temos e a nova também terá, o que, portanto vai ainda melhorar ainda mais a BR-116, garantindo maior durabilidade", declarou Elmano de Freitas.

"A empresa já iniciou a fase de limpeza. Logo em seguida, será trabalhada a questão de bueiros e terraplanagem. Neste ano, tem uma perspectiva muito positiva em relação a uma execução de obra, de 45%. Temos ainda alguns empecilhos, como a retirada de postes e a questão de uma adutora, que vai ter que ser feita uma modificação, mas isso está sendo discutido com o Governo do Estado e vai ser resolvido rapidamente", esclareceu Will Almeida.

Legenda: Duplicação da BR-116 (fase 1) terá 22 km entre Pacajus e Chorozinho Foto: Thiago Gadelha

Obras iniciam um ano após assinatura de ordem de serviço

As obras de duplicação da BR-116 na chamada fase 1 já eram aguardadas há anos. Conforme Will Almeida, há mais de uma década o projeto foi finalizado no Governo Federal, mas só agora em 2025 começa a ganhar forma e sair definitivamente do papel.

Em janeiro de 2024, o governador Elmano de Freitas afirmou que a ordem de serviço das obras seria assinada em fevereiro do ano passado. A promessa, à época, já era duplicar o trecho entre Pacajus e Timbaúba dos Marinheiros.

A construção dos 22 km de pista vai possibilitar ainda a interligação com a BR-122 em Triângulo, distrito de Chorozinho e limite da Região Metropolitana de Fortaleza. O superintendente regional do Dnit frisou que é elevado o fluxo de veículos de carga na BR-116, sendo a rodovia federal a principal do Estado em transporte de mercadorias.

Legenda: Duplicação da BR-116 (fase 1) terá 22 km entre Pacajus e Chorozinho Foto: Thiago Gadelha

Ao todo, o projeto conta com três fases que, somadas, totalizam pouco mais de 60 km, interligando:

Fase 1: Pacajus — Timbaúba dos Marinheiros (distrito de Chorozinho): 22 km;

Pacajus — Timbaúba dos Marinheiros (distrito de Chorozinho): 22 km; Fase 2: Timbaúba dos Marinheiros — Cristais (distrito de Cascavel): aproximadamente 20 km*;

Timbaúba dos Marinheiros — Cristais (distrito de Cascavel): aproximadamente 20 km*; Fase 3: Cristais — Boqueirão do Cesário (distrito de Beberibe — ligação com BR-304): aproximadamente 20 km*.

*: Dnit não divulgou tamanho exato do trajeto a ser duplicado.

Em uma fase futura, ainda sem previsão de quando sairá do papel, haverá a duplicação do trecho que interliga Boqueirão do Cesário ao município de Tabuleiro do Norte, trajeto de quase 100 quilômetros.

As obras são resultantes de uma parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado. A fase 1 da duplicação da BR-116 terá investimento de R$ 270 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Toda a nova pista duplicada, bem como a já existente, será em pavimento rígido (concreto de pavimentação). As obras incluem ainda a construção de viadutos no acesso a Pacajus, bem como na travessia de Chorozinho.