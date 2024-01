Ceará assina em fevereiro ordem de início das obras da duplicação da BR-116 até Chorozinho

A assinatura da ordem de serviço da duplicação da rodovia BR-116 entre Pacajus e Chorozinho, no Ceará, um trecho de aproximadamente 22 quilômetros, deve ocorrer em 6 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas em evento de assinatura das obras de dois novos lotes da Transnordestina nesta terça-feira (23).

"Foi feita a licitação e quero dizer que, dia 6 de fevereiro, vamos assinar a ordem de serviço para fazer a duplicação", afirmou o governador. Ainda não há previsão do início das obras e quanto tempo devem durar.

Veja também

A BR-116 é duplicada desde o início da rodovia, na avenida Aguanambi, em Fortaleza, até o quilômetro 52, em Pacajus. A partir desse trecho, a estrada segue, em maior parte, em pista simples pelo interior do Ceará, até chegar a Pernambuco, onde continua em direção ao Sul do Brasil.

O trecho anunciado pelo governador para nova duplicação será até o quilômetro 74, no distrito de Timbaúba dos Marinheiros, em Chorozinho, pouco depois do distrito de Triângulo, no mesmo município, caracterizado pelo entroncamento entre a BR-116 e a BR-122 — estrada que começa na localidade. Ambas as rodovias levam a Pernambuco.

O percurso de cerca de 22 quilômetros faz parte do chamado lote 1 da duplicação da BR-116 no Ceará. Os recursos são oriundos do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento). A licitação foi lançada em agosto de 2023 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Duplicação de outros trechos é prevista no Ceará

De acordo com o Governo do Ceará, a expectativa é de que fossem lançados até o fim de 2023 os editais para a duplicação de outros dois lotes, em percurso de cerca de 40 quilômetros:

Lote 2: de Timbaúba dos Marinheiros a Cristais (Cascavel); Lote 3: de Cristais a Boqueirão do Cesário (Beberibe), onde há um entroncamento com a BR-304.

Outro trecho da BR-116 que deve ser duplicado vai de Boqueirão do Cesário a Tabuleiro do Norte. Segundo o DNIT, o trajeto, de quase 100 quilômetros, está "na fase de elaboração de projetos".

A reportagem questionou o DNIT e o Ministério dos Transportes acerca da atualização dos trechos a serem duplicados da BR-116. Até o fechamento desta reportagem, os dois órgãos não retornaram o contato.