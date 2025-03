Com 11 BRs, Ceará vai duplicar trechos de duas rodovias em 4 municípios; veja cidades

O Ceará é cortado por um total de 11 rodovias federais, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Dentre essas, duas passarão por obras de duplicação: a BR-116/CE e a BR-222/CE, abrangendo quatro municípios cearenses (ver lista abaixo).

Veja também Negócios Sete rodovias estaduais que cortam 15 municípios cearenses serão duplicadas; veja locais Ingrid Coelho Por que Fortaleza é a cidade do Nordeste com mais shopping centers?

Segundo a autarquia, ainda não é possível estimar os investimentos necessários para as duplicações porque os “projetos encontram-se em fase de elaboração”.

Veja as 4 cidades que terão pistas duplicadas no Ceará

Trecho da BR-222/CE (do km 35 ao km 77):

Caucaia (Entrocamento da BR-222 com a CE-155);

São Gonçalo do Amarante;

São do Luís do Curu.

Trecho da BR-116/CE (km 54 ao km 75):

Pacajus;

Chorozinho.

Legenda: O trecho da BR-222 a ser duplicado será do km 35 ao km 77 Foto: José Leomar

Mais 8 cidades poderão ser beneficiadas no Ceará

Segundo o DNIT, há a previsão de licitação para a duplicação de trechos adicionais das rodovias BR-116, entre o distrito de Timbaúbas dos Marinheiros e o entroncamento com a BR-304, e BR-020, abarcando a Região Metropolitana de Fortaleza e o município de Caridade.

As obras em questão abrangerão pelo menos oito municípios cearenses (ver lista abaixo). No entanto, a extensão exata desses trechos ainda não foi definida, estando condicionada à conclusão dos estudos em andamento pela autarquia.

Entre o distrito de Timbaúbas dos Marinheiros e o entroncamento com a BR-304:

Cascavel;

Beberibe;

Ocara;

Morada Nova;

Russas.

BR-020, entre a Região Metropolitana de Fortaleza o município de Caridade:

Caucaia;

Maranguape;

Caridade.

Duplicações impulsionam desenvolvimento regional, mas demandam planejamento

Legenda: BR-116 no município de Chorozinho Foto: Cid Barbosa/Diário do Nordeste

O professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e PHD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, Lauro Chaves Neto, explica que a logística é um dos principais fatores de vantagem competitiva dos territórios.

“A duplicação das estradas estaduais que está sendo anunciada pelo governador, aliado à duplicação de algumas estradas federais que já foram anunciadas recentemente, podem trazer um ganho de competitividade para vários municípios no estado do Ceará”, avalia.

As obras rodoviárias mencionadas pelo especialista são a duplicação da BR-116, no trecho entre Pacajus e Boqueirão do Cesário, em Beberibe; a expansão da duplicação da BR-222 até Sobral, com a continuidade do trecho já duplicado de Fortaleza a Caucaia; e a duplicação da BR-020, projetos anunciados pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Para Lauro, a melhoria na logística, decorrente das duplicações, impacta positivamente tanto a mobilidade de pessoas quanto o transporte de produtos e a conectividade entre empresas, abrangendo fornecedores e clientes de diversos setores.

O especialista ressalta que importantes polos de desenvolvimento serão beneficiados pelas duplicações, incluindo a Capital e sua região metropolitana, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e suas áreas adjacentes, a Zona Norte, o Sertão Central, o Baixo Jaguaribe, o Centro-Sul e o Cariri.

No entanto, ele pondera sobre a necessidade de diversificação da matriz de transportes. "A esse modal rodoviário, nós teríamos que incentivar ainda mais a retomada do modal ferroviário. Nós temos o modal aéreo, que recentemente, a Infraero recebeu de volta alguns aeroportos regionais e foram suspensas linhas que não tinham viabilidade econômica da companhia aérea Azul para alguns municípios”, observa.

Recentemente, a Infraero manifestou o desinteresse em manter a administração de dez terminais aeroportuários no Ceará. Atualmente, a empresa é responsável pela gestão dos aeroportos de Aracati, Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Iguatu, Crateús, Campos Sales, Camocim, Quixadá e Tauá.

Já companhia aérea mencionada pelo especialista suspendeu as operações de voos que ligavam Juazeiro do Norte a Fortaleza e Recife.

“O transporte entre municípios e estados é fundamental para o desenvolvimento regional. Nesses casos de duplicação, nós temos que ter um estudo claro de demanda e de fluxo para verificar onde estão os gargalos e priorizar realmente aqueles investimentos que terão mais impacto na melhoria de vida do cearense e na competitividade do nosso Estado”, enfatiza. Lauro Chaves Neto Professor da Uece e PHD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona

O que é a duplicação de uma rodovia

Na prática, a construção de uma segunda pista paralela à existente transforma uma via de mão simples em dupla.

Veja as rodovias federais que cortam o Ceará

BR-020 BR-116 BR-122 BR-222 BR-226 BR-230 BR-304 BR-402 BR-403 BR-404 BR-437

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.