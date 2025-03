Por que Fortaleza é a cidade do Nordeste com mais shopping centers?

Com 13 shoppings, Fortaleza detém o maior número desses empreendimentos considerando todas as capitais nordestinas. O dado faz parte do Censo Brasileiro de Shopping Centers 2024/2025, elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Não é de hoje que a Capital cearense é destaque no setor pelo volume de shoppings e pelo gosto de seus habitantes por esses espaços, seja pelo lazer ou para ir às compras. Isso, de acordo com o consultor de empresas e professor da Faculdade CDL, Christian Avesque, está ligado ao fato de que esses empreendimentos adotaram estratégias para justamente não se restringirem a centros de compras.

“O shopping center, hoje, não é somente um local para comprar. Para que ele sobreviva, ele precisa ser centro de entretenimento, de prestação de serviço público e privado, precisa ter uma área de eventos, a exemplo de Iguatemi Hall, do Teatro RioMar, do que vimos na área externa do North Shopping também”, diz Avesque.

Com essa estratégia, os empreendimentos conseguem renovar o movimento, que o consultor classifica como “fluxo inercial”. “Essas pessoas não iriam para o shopping center dentro de uma perspectiva tradicional”.

Assim, uma pessoa que precisa, por exemplo, ter acesso a um serviço público, como Detran, pode acabar aproveitando que está em um centro de compras para adquirir um produto do qual esteja precisando ou até mesmo fazer uma compra por impulso.

Shoppings de Fortaleza, segundo censo da Abrasce

Iguatemi Bosque

RioMar Fortaleza

RioMar Kennedy

Del Paseo

Benfica

Pátio Dom Luis

Via Sul

Salinas

Grand Shopping

North Shopping

North Shopping Jóquei

Parangaba

Reserva Open Mall

Ritmo de aberturas diminuiu

Mas cabe destacar que, pelo menos em Fortaleza, o ritmo intenso de abertura de grandes shoppings, como observado nas décadas passadas, não deve se repetir. “Fortaleza tem grandes shoppings, um movimento que se consolidou na última década e a quantidade de empreendimentos, não considerando Região Metropolitana, proporcionam uma saturação de Área Bruta Locável”.

O Ceará possui a terceira maior ABL do Nordeste, com 598,6 mil metros quadrados distribuídos em 22 shoppings considerados no Censo da Abrasce. O Estado só fica atrás, em área de vendas, da Bahia (677,7 mil m²) e de Pernambuco (695,3 mil m²).

“Não é incomum vermos shoppings não tão frequentados com vários espaços sem locação”, lembra Avesque. “O custo de operação de um shopping é muito maior, por exemplo, do que de um mall”, destaca o consultor.

Inaugurações na Capital

Dos 13 shoppings na Capital cearense listados no censo da Abrasce, as últimas inaugurações ocorreram em 2016, caso do Grand Shopping, em Messejana, e RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy. Em contrapartida, uma série de malls foi inaugurada em Fortaleza com a proposta de ofertar conveniência e proximidade aos consumidores.

Para Avesque, considerando o elevado custo de operação de um shopping, há uma tendência de implementação de empreendimentos em áreas mais afastadas, diminuindo esse custo.

“Esses shoppings devem procurar áreas em que o custo de implementação seja menor e focar não só em âncoras, mas sobretudo em operações que puxem fluxo de pessoas com um tíquete um pouco mais baixo. Não vejo mais espaço para um ou dois shoppings grandes em Fortaleza com lojas de luxo”, pontua Avesque.

Quantidade de shoppings por capital nordestina

Fortaleza: 13 Salvador: 11 João Pessoa: 7 Natal: 6 São Luís: 6 Recife: 6 Maceió: 3 Aracaju: 3 Teresina: 2

