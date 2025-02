Grupo Mateus suspende obras de hipermercado em Fortaleza e não tem expectativa de retomar construção

O Grupo Mateus confirmou nessa quinta-feira (27) que as obras do Hiper Mateus Aldeota, em Fortaleza, estão paralisadas e sem previsão para serem retomadas. Segundo apurou o Diário do Nordeste, a construção do hipermercado está parada há ao menos dois meses.

O Hiper Mateus está localizado no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart, na Aldeota, onde funcionava uma unidade do Carrefour até maio de 2023. O Hiper Mateus seria a primeira unidade da bandeira de hipermercado da companhia maranhense no Ceará.

A reportagem procurou o Grupo Mateus para entender o motivo da paralisação das obras, bem como o prazo para retomada da construção, além do cronograma para as demais unidades do Mix Mateus em Fortaleza.

Segundo a empresa, a paralisação é devido à revisão do projeto, principalmente devido às últimas inaugurações e oportunidades encontradas pela companhia, sem detalhar se são outras unidades no Ceará ainda não anunciadas. Não existe prazo para a retomada das obras no Hiper Mateus Aldeota, mas está mantida a expectativa de ter no local a primeira loja de varejo do grupo na capital cearense.

"Estamos revendo o projeto, em virtude das últimas inaugurações e das oportunidades que encontramos. Ainda sem uma expectativa definida (para retomada das obras)", informou a rede.

Em visita ao local na última quarta-feira (26), a reportagem constatou que o equipamento está abandonado. O espaço até chegou a receber obras após a saída do antigo hipermercado Carrefour da unidade. As intervenções do Grupo Mateus no estabelecimento começaram na metade do ano passado.

O estabelecimento ocupa um quarteirão inteiro na Aldeota, entre as ruas Dr. José Lourenço e Dom Expedito Lopes e as avenidas Antônio Sales e Barão de Studart. O abandono é evidente quando são mostradas partes expostas de fiação e de cobertura de concreto, bem como partes de mobiliário do antigo ocupante do terreno, no caso o Grupo Carrefour.

A unidade era uma das duas presentes do Ceará na divulgação do resultado do 3º trimestre de 2024 feita aos acionistas do Grupo Mateus, ocorrida em novembro último. Já na apresentação do 4º trimestre do ano passado, a loja deixou de figurar entre os empreendimentos em construção da empresa.

Legenda: Obras do Hiper Mateus na Aldeota mostram abandono com teto descoberto, entulho e lixo se acumulando na edificação Foto: Davi Rocha

Grupo Mateus foca em Fortaleza para expansão no Estado

Na divulgação dos resultados do 4º trimestre, a empresa destacou que está em obras para 20 novas lojas em seis estados. Desse total, 14 foram evidenciadas pelo grupo, sendo quatro no Maranhão, três na Bahia, três no Pará, um no Piauí, um em Sergipe e duas no Ceará.

De acordo com a companhia, as lojas no território cearense ficarão localizadas em Fortaleza e serão dois atacarejos da bandeira Mix Mateus. As novas unidades em construção serão inauguradas na BR-116, no bairro Jangurussu, e na Avenida Sargento Hermínio, no bairro Padre Andrade, na antiga fábrica da Guararapes.

Dessas, a que está em processo de construção mais avançado é o Mix Mateus do Jangurussu, que deve ser aberta ainda em 2025. Já a unidade do bairro Padre Andrade ficará no Buena Vista Big Mall, e terá, além do atacarejo, uma loja do Eletro Mateus, de eletrodomésticos.

A promessa é de que o shopping seja entregue ainda neste ano; os empreendimentos do Grupo Mateus só deverão abrir a partir de 2026. Conforme a companhia, o cronograma para essas duas novas lojas em Fortaleza está mantido.

Legenda: Obras do Hiper Mateus na Aldeota estão paralisadas há pelo menos dois meses e acumulam lixo e deterioração do equipamento Foto: Davi Rocha

Outras lojas confirmadas pela empresa serão duas em esquema de "combo", a exemplo do Mix e do Eletro Mateus no Padre Andrade. Serão duas unidades, uma de atacarejo e uma de eletrodomésticos, no bairro Farias Brito, no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes com José Jatahy, onde até o início de 2024 funcionava um hipermercado Carrefour. As obras, no entanto, ainda não foram iniciadas, e o prazo para entrega da unidade é em 2025.

Ainda em 2024, o Grupo Mateus comprou outros dois terrenos para construção de novas lojas. Eles estão localizados nos bairros Parangaba e Messejana. Não há previsão de quais serão as bandeiras nos locais nem mesmo quando as obras serão iniciadas.

No Ceará, a empresa tem, ao todo, 14 lojas, sendo o terceiro estado com maior número de estabelecimentos da companhia, atrás apenas do Maranhão — sede do grupo, que tem 138 unidades — e do Pará, com 73. Desse total, são 12 atacarejos, sendo um em esquema de combo com o Eletro Mateus, e dois supermercados.

