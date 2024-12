Grupo Mateus adquire dois terrenos na Parangaba e Messejana, em Fortaleza, para novas lojas

Os planos do Grupo Mateus de abrir cada vez mais lojas em Fortaleza seguem com novas aquisições. Após abrir três lojas na Capital e ter mais seis contratados firmados para a instalação de lojas divulgados, a empresa do Maranhão adquiriu mais dois terrenos na cidade: um na Parangaba e outro na Messejana.

A informação foi revelada ao Diário do Nordeste por fontes ligadas ao Grupo Mateus, que apontaram ainda que mais negociações envolvendo unidades da empresa em Fortaleza e cidades do interior seguem em curso.

Por meio da assessoria de imprensa, o Grupo Mateus confirmou que ambos os terrenos, em endereços não divulgados, de fato foram adquiridos pela companhia. Apesar disso, não há previsão sobre o tipo de investimento que será realizado tanto na Messejana quanto na Parangaba. Não é possível afirmar, portanto, que bandeiras serão inauguradas nos dois espaços nem quando as aberturas acontecerão.

Expansão agressiva no Ceará

Trata-se de uma verdadeira ofensiva da rede varejista maranhense no Ceará. O grupo deve fechar 2024 com 272 lojas de varejo (incluindo atacarejos, supermercados e hipermercados e unidades de eletrodomésticos) e 195 de conveniência, totalizando 467 empreendimentos.

A rede já é a maior varejista do Norte-Nordeste, ocupando a 7ª posição nacional no ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Cielo, com faturamento em 2023 que chegou aos R$ 25,32 bilhões. No Ceará, são 15 lojas.

Os próximos investimentos já anunciados pelo Grupo Mateus no Estado estão completamente concentrados em Fortaleza. A empresa vai abrir, nos próximos meses, um hipermercado, três atacarejos e duas lojas de eletrodomésticos: