Rede mineira de atacarejo adia para 2025 inauguração em Fortaleza

A quinta loja da VemKiTem Atacarejo, rede mineira pertencente ao Grupo Bartolomeu, será inaugurada em Fortaleza, mas a abertura da unidade foi adiada. Antes prevista para o último dia 29 de novembro, a expectativa é de que o estabelecimento passe a funcionar somente no início de 2025.

No início de novembro, o colunista do Diário do Nordeste Victor Ximenes revelou que a loja abriria as portas no fim do mês passado. A VemKiTem, por meio da assessoria de imprensa, informou à reportagem que a inauguração "precisou ser adiada".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Sem revelar o motivo do adiamento, a rede de atacarejo destacou ainda que a abertura da loja ficará para 2025, em data ainda a ser divulgada. A empresa frisou que a unidade está nos "últimos detalhes de construção e de abastecimento".

Veja também Negócios Como a empresa do homem mais rico do Nordeste é afetada pela crise do setor eólico? Negócios Gasolina em Fortaleza sobe quase R$ 0,50 em uma semana e tem a maior alta entre as capitais do País

Primeira loja da VemKiTem no Ceará tem investimento de R$ 70 milhões

Em Fortaleza, a unidade do VemKiTem — sendo ainda a primeira da empresa no Ceará — recebeu cerca de R$ 70 milhões em investimentos, gerando 135 empregos diretos. A previsão é faturar R$ 100 milhões anuais. A loja ficará no bairro Coaçu, na Avenida Washington Soares, ao lado do Assaí Atacadista.

O Grupo Bartolomeu é uma empresa conhecida sobretudo na região Sudeste do Brasil. Com sede em território mineiro, a companhia é conhecida no mercado atacadista através da bandeira Tambasa Atacadistas. A marca tem duas lojas em Minas Gerais (Contagem — sede da companhia — e Montes Claros).

Com a VemKiTem, o grupo entrou de vez no mercado de atacarejo não alimentício. A loja se caracteriza por ser focada na comercialização de produtos agropecuários, veterinários, materiais de construção, acessórios para veículos de duas e quatro rodas e utensílios domésticos.

Grupo prevê novas lojas no Ceará

Durante visita ao Estado para reunião com o governador Elmano de Freitas e membros da equipe econômica do Governo do Ceará no início de novembro, a VemKiTem frisou que o território cearense é o "2º maior em captação de PIB" do Brasil, e "foi mapeado como ponto estratégico para o plano de expansão".

Legenda: Placa de obras do VemKiTem Atacarejo no bairro Coaçu, em Fortaleza Foto: Kid Júnior

Por esse motivo, novas lojas no Ceará são previstas em locais que "ainda estão sendo definidos". Ainda conforme informações da empresa, "o plano de expansão da rede prevê a instalação de 50 unidades VemKiTem em todo o País, nos próximos anos".

O faturamento atual das quatro lojas da rede de atacarejo chega aos R$ 600 milhões. A primeira unidade foi inauguração em São Luís (MA), em 2023, que atualmente está com atividades suspensas após um incêndio ocorrido em setembro. Além da capital maranhense, os demais estabelecimentos do VemKiTem estão em Valparaíso (GO), Maringá (PR) e Recife (PE).