Por que Fortaleza vive 'boom' de supermercados, malls e academias

O comércio de Fortaleza está passando por um novo fenômeno econômico: o 'boom' de malls, supermercados, atacarejos e academias. Guardadas as devidas proporções, algo semelhante outrora ocorreu com as farmácias - que passaram ocupar muitas das esquinas da Capital.

Ao longo de 2024, foram inaugurados e anunciados diversos empreendimentos desse tipo, marcando uma expansão clara tanto do formato em que essas lojas se agregam em strip malls (shoppings abertos horizontais), como de forma avulsa.

No caso dos supermercados e atacarejos, o crescimento é impulsionado pelo maior apetite das empresas que dominam o mercado local.

São Luiz e Mateus

Foto: Divulgação

Entre elas está o São Luiz. A companhia cearense executou, neste ano, um robusto plano expansionista, avançando sobre áreas até então inexploradas, sobretudo na periferia de Fortaleza. A bandeira de descontos do grupo, o Mercadão, chegou a 8 unidades com a última inauguração, no Castelão. No início do ano, eram apenas 4 lojas.

Para 2025, a expectativa é de pelo menos quatro novas lojas, sendo três Mercadões (Juazeiro do Norte, Caucaia e Borges de Melo, em Fortaleza) e um Mercadinho, na Aldeota, onde anteriormente funcionava o Pão de Açúcar (Avenida Antônio Sales com Av. Senador Virgílio Távora).

Outro player que vem abrindo operações em ritmo acelerado é o Grupo Mateus, com suas diversas bandeiras. Em outubro, a gigante maranhense abriu o primeiro Eletro Mateus no Ceará. A meta é chegar a 12 lojas com esta bandeira até 2029.

No mesmo mês, foi inaugurado também um Mix Mateus no Bairro José Walter, atingindo 15 unidades no Estado.

O grupo trabalha ainda para abrir várias outras unidades, como o supermercado no cruzamento das avenidas Barão de Studart e Antônio Sales, onde já operou um Carrefour; uma unidade na Av. Sargento Hermínio e outra no Bairro Padre Andrade, no local da antiga fábrica da Guararapes.

Cometa e Centerbox

Maior rede de supermercados do Ceará, o Cometa também planeja um agressivo esquema de inaugurações, — principalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana. Atualmente com 39 lojas, os planos da rede varejista consideram mais que dobrar esse número e chegar a 80 unidades até 2029.

Entre os potenciais locais mirados, estão Jurema (bairro da Caucaia), Avenida Maestro Lisboa, Conjunto Ceará, Santa Maria, Parque Santa Rosa, entre outros.

Também cearense, o Centerbox é outra bandeira que vem ampliando sua carteira de lojas. A abertura mais recente foi no Bairro Granja Portugal, a 17ª operação do grupo.

Academias

O movimento de expansão para diversos bairros também é claro no segmento de academias. Marcas como Top Up, Gaviões, Greenlife e Smart Fit estão penetrando novas áreas.

Cada vez mais, esses empreendimentos estão sendo acoplados a outras operações, como os supermercados, formando os strip malls, onde os moradores das redondezas podem comprar e utilizar serviços em um só lugar.

O que explica o fenômeno

Para o economista Ricardo Coimbra, o crescimento desses pontos comerciais se dá em função de uma recente demanda dos consumidores.

"Essa formação de espaços, locais de desenvolvimento está muito evidente hoje. O comportamento do consumidor hoje acontece em ilhas. E o comércio está observando isso. O indivíduo não quer mais fazer grandes deslocamentos. Então, ele quer tudo ao seu alcance, as farmácias, os supermercados, as academias", analisa o especialista.

Com isso, diz Coimbra, as marcas vêm pulverizando os negócios para atingir esses novos espaços econômicos, não necessariamente com grandes empreendimentos, mas com foco em atender à demanda em locais específicos.

"Isso é extremamente importante, porque você fortalece esses microambientes", ressalta.

