Grupo Mateus mira expansão em Fortaleza e Região Metropolitana com 12 novas lojas em cinco anos

O Grupo Mateus quer aumentar a presença no Ceará com a inauguração de 10 a 12 lojas no Estado em cinco anos. A companhia abriu na sexta-feira (26) a 13ª unidade no Ceará, na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A afirmação foi feita por Valdeci Santos, diretor regional da empresa no Ceará.

O foco da expansão, diferente da estratégia inicial da companhia no território cearense, com aberturas no interior, passa por mais unidades em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Das 13 lojas abertas pelo Grupo Mateus no Ceará, somente quatro estão localizadas na Grande Fortaleza: Caucaia, recém-inaugurada, Fortaleza (Henrique Jorge), Maracanaú e Maranguape, todos da bandeira Mix Mateus. Para Valdeci Santos, a expectativa é de, até 2029, abrir 12 novas lojas tanto na Capital quanto nas cidades da RMF.

A gente acredita que, nos próximos cinco anos, dentro do nosso projeto, devem vir de 10 a 12 lojas. Nesse primeiro momento, vamos entrar com a bandeira de Mix". Valdeci Santos Diretor regional do Grupo Mateus no Ceará

"A partir de agora, vamos dar uma acelerada nas nossas lojas no Ceará. A gente tem um projeto de várias lojas tanto para a Capital quanto para a Região Metropolitana. A gente ainda está definindo as áreas, mas o que posso garantir é que o foco é na Capital e na Região Metropolitana", projeta.

Crescimento rápido

Em franco processo de expansão em todo o Nordeste e no Pará, o Grupo Mateus abriu a primeira loja no Ceará em maio de 2021, em Tianguá. Desde então, em pouco mais de três anos, são 13 novas unidades no Estado, sendo 11 da bandeira de atacarejo (Mix Mateus) e outras duas de varejo, com o Mateus Supermercados (em Crateús e Quixeramobim).

Valdeci Santos reforça que, ao contrário de redes concorrentes no segmento de varejo alimentício, a proposta do Grupo Mateus é iniciar as aberturas de estabelecimentos nas capitais dos estados somente após uma consolidação no interior, justificando o alto número de lojas em cidades do Ceará com exceção de Fortaleza.

Legenda: Departamento da Eletro Mateus, loja de eletros e móveis do grupo, dentro do Mix Mateus Caucaia. Segmento funciona como espécie de teste para possíveis unidades da Eletro no Ceará Foto: Kid Júnior

Em virtude dessa situação, o foco da empresa passa a ser agora entrar na Capital e nas cidades vizinhas, que ainda têm poucas unidades da companhia maranhense. Vale lembrar que o Grupo Mateus é o terceiro maior do segmento de supermercados no Brasil, atrás somente do Grupo Carrefour (dono do Atacadão) e do Assaí Atacadista.

Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em 2023, o faturamento da rede maranhense foi de R$ 30,24 bilhões, se consolidando ainda mais como a principal empresa do ramo no Nordeste.

"Questão de estratégia, começamos nas cidades do interior para chegar na Capital. A gente acredita que, nas principais cidades do interior, já temos lojas. Nosso foco vai ser mesmo dentro da Capital e na Região Metropolitana".

Primeiro Hiper Mateus do Ceará na Aldeota

Embora esteja aumentando a presença do Mix Mateus e tenha a bandeira como foco no Estado, o grupo iniciou nesta semana as obras no que será mais uma loja da empresa em Fortaleza, no Bairro Aldeota, mas com a roupagem de Hiper Mateus.

Trata-se da bandeira de hipermercado do grupo, mas ao contrário de estabelecimentos convencionais, tem uma proposta muito mais voltadas para serviços, funcionando como uma espécie de "shopping", como explica Valdeci Santos.

"É uma loja diferenciada, até pela região. Vai ser um hiper com bastantes serviços, acredito que é uma loja que saia no ano que vem", pondera.

Legenda: Fachada do antigo Carrefour da Aldeota. Local permanece ainda sem obras externas, e deve receber nos próximos meses um Hiper Mateus Foto: Fabiane de Paula

Segundo informações da companhia, a inauguração da unidade, que será o primeiro Hiper Mateus do Ceará, está prevista para o primeiro trimestre de 2025. O local deve contar, dentre outros serviços, com um restaurante com capacidade para 150 pessoas.

Além da unidade de varejo, outra loja em construção em Fortaleza é o Mix Mateus do José Walter. O estabelecimento será o maior do Estado do grupo, e ao lado, também está em obras a sede administrativa do Grupo Mateus no Ceará. A inauguração do local deve acontecer até o fim de setembro, confirma Valdeci Santos.