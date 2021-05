Grupo Mateus chega ao Ceará e inaugura primeira loja de atacarejo nesta quinta-feira (13)

O Grupo Mateus irá inaugurar loja do Mix Atacarejo no município de Tianguá nesta quinta-feira (13). Com área de 5 mil metros quadrados e um leque de mais de 10 mil produtos, a unidade é a primeira da marca no Ceará.

As obras de construção da loja duraram oito meses e geraram cerca de 300 empregos diretos e indiretos, segundo a empresa. Outros 480 colaboradores foram contratados para operacionalizar a unidade.

"É um momento muito importante para todos nós, pois marca o início dessa expansão que já estava prevista no plano apresentado aos nossos acionistas", destaca Ilson Mateus, presidente do Grupo Mateus.

O novo Mix Atacarejo deve atender, além da população de Tianguá, os moradores dos municípios de Viçosa do Ceará, Granja, Ubajara e São João da Fronteira, no limite com o Piauí.

"Vislumbramos e estudamos o estado do Ceará há cerca de 5 anos. A chegada por Tianguá é o primeiro passo de um plano robusto de avanço e consolidação no Norte/Nordeste", explica o executivo.

"Além de fortalecer nossa imagem e presença no mercado, queremos contribuir para o desenvolvimento econômico dessas regiões baseados em nossos pilares que são: Logística, Serviços, Pessoas e Tecnologia", enfatiza Ilson Mateus.

A coordenadora de Recrutamento e Seleção do grupo, Tainara Coelho, ainda ressalta que o grupo prioriza e valoriza a mão de obra local. "Foram quase dois meses de capacitação para os mais diversos cargos da loja. Envolvemos nossa equipe de RH, Jurídico, Segurança do Trabalho e Segurança Alimentar para formar os novos colaboradores”, detalha.

Sobre o Grupo Mateus

O Grupo Mateus foi criado em agosto de 1986, na cidade de Balsas (MA). Após 34 anos, a pequena mercearia de apenas 50m² se tornaria a terceira maior empresa de varejo alimentar do País, com operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.

Em abril, o empresário Ilson Mateus fechou o mês somando 176 lojas em operação. Com a abertura da primeira unidade no Ceará são 56 de varejo, 37 de atacarejo e 84 de eletro. Por estado, são 108 lojas no Maranhão, 61 no Pará, 7 no Piauí e 1 no Ceará.