Grupo Mateus inicia obras em unidade da Aldeota, antigo Carrefour

Mais de um ano após o encerramento das atividades do tradicional Carrefour na Avenida Barão de Studart, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, o espaço está cada vez mais perto de se tornar de fato um Hiper Mateus. É que as obras na unidade foram iniciadas, confirmou a assessoria do grupo maranhense à coluna.

Quem passa rotineiramente pelo local já havia percebido movimentação de obra na parte interna do imóvel, especificamente na região das docas do antigo Carrefour, que fica no cruzamento entre a Dr. José Lourenço e Dom Expedito Lopes. Na ocasião, ao ser questionado, o Grupo Mateus disse que as obras não estavam sendo tocadas pelo Mateus.

A companhia maranhense havia informado que as obras, ao serem iniciadas, durariam "entre quatro e cinco meses". Quando estiver pronto, o Hiper Mateus vai gerar de 280 a 300 empregos. Não há previsão de data para inauguração do novo hipermercado.

O uso do local pelo Grupo Mateus foi confirmado pelo Diário do Nordeste em julho de 2023. Até aquele momento, a empresa do Maranhão tinha somente uma unidade em Fortaleza, inaugurada em maio do ano passado no Bairro Henrique Jorge (Mix Mateus).

Unidade em construção no José Walter

Hoje, além do Mix Mateus do Henrique Jorge, que está em pleno funcionamento - e da unidade da Aldeota, em construção -, há um Mix Mateus em fase avançada de construção no bairro José Walter, com previsão de inauguração no "no início do segundo semestre deste ano".

O empreendimento contará com um prédio anexo, onde deve funcionar uma sede administrativa da empresa no estado.

A última unidade aberta no Ceará foi no interior em 10 de maio, na cidade de Russas. Foi o 10º Mix Mateus aberto pela empresa em terras cearenses.

Com essa inauguração, o Estado se torna o terceiro maior em lojas da bandeira, considerando toda a área de atuação do grupo, com 12 unidades. Nesse quesito, o Ceará fica atrás apenas do Maranhão (22), onde funciona a sede da empresa, e do Pará (18).

No último balanço divulgado aos investidores, em 17 de maio, o Grupo Mateus reportou que até o momento conta com 430 lojas abertas no Nordeste (exceto Rio Grande do Norte) e no Pará, sendo 262 de atacarejo, varejo e eletro e 168 de conveniência (unidades no Maranhão, Piauí e Pará).

O Ceará tem 12 estabelecimentos, sendo 10 Mix Mateus e dois Mateus Supermercados.

