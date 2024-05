Grupo Mateus compra Novo Atacarejo e torna-se mais forte

Novidade na praça! O grupo maranhense Mateus, terceira maior rede do varejo supermercadista brasileiro, anunciou na quarta-feira, 29, que celebrou Memorando de Entendimento não vinculante com o objetivo de negociar a compra do controle do capital da Novo Atacarejo, um concorrente com atuação na Paraíba e em Pernambuco.

Em Fato Relevante publicado hoje, o Grupo Mateus anunciou que, se a negociação for concluída com sucesso, terá 51% do capital da rival Novo Atacarejo, ou seja, o controle da empresa.

De acordo com o Fato Relevante, a Novo Atacarejo é dona de 27 lojas em Pernambuco e, duas na Paraíba, além de um Centro de Distribuição. O faturamento da empresa, no exercício de 2023, alcançou R$ 4,5 bilhões.

Assessorado nesse negócio pelo Banco Itaú BBA, o Grupo Mateus vê com otimismo essa transação.

Os economistas do Bradesco BBI entendem que, se essa negociação for concretizada, e tudo indica que o será, perderão o Carrefour Brasil e o Assaí, que reduzirão sua participação no mercado varejista do Nordeste.

O Grupo Mateus já tem várias lojas no interior do Ceará e nos bairros da periferia de Fortaleza, mas ainda não se instalou em bairro de alto poder aquisitivo da capital cearense. O grupo maranhense alugou o imóvel onde, na esquina das avenidas Barão de Studart e Antônio Sales, funcionou o Carrefour.

As obras de reforma desse imóvel ainda não começaram, gerando especulação de que o Mateus desistira do negócio, o que não é verdade. Uma fonte do setor supermercadista disse que a rede Mateus tem uma meta: chegar aos bairros mais ricos da capital cearense.