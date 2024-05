Dias de Souza abre estande de vendas no Shopping Iguatemi

Uma das gigantes da construção civil cearense e do seu mercado imobiliário, a Dias de Sousa Construções instalou um stand de vendas de seus empreendimentos no Shopping Iguatemi Bosque, no Piso L2, ao lado do restaurante Santa Grelha. O espaço estará aberto até o dia 24 de junho.

No estande, está disponível a maquete do Platinum Condominium, empreendimento de alto padrão recém lançado pela construtora no bairro Guararapes, bem como as maquetes do Beach Ville, produto em obras localizado no Porto das Dunas, e do Tribeca, projeto em fase final de construção no bairro da Aldeota com entrega marcada para o fim do próximo mês de outubro.

Um time de consultores especializados da Dias de Sousa está à disposição para apresentar aos clientes todos os detalhes dos empreendimentos de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e domingos e feriados de 12 às 21 horas.

Ao longo de seus 30 anos, a Dias de Sousa consolidou-se no mercado local, construindo empreendimentos de alto padrão, com inovações, soluções sustentáveis, qualidade e cumprimento dos prazos de entrega. A empresa agrega à sua assinatura o estilo contemporâneo, o design inovador e alta confiabilidade.

A Dias de Sousa é alicerçada em um histórico de experiências que atravessa gerações. Com DNA disruptivo, aliada a uma gestão empreendedora, ela expandiu sua atuação, atuando também na administração de imóveis, hotelaria e outros negócios.