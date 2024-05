Será amanhã o leilão para a duplicação do Eixão das Águas

Atenção! Amanhã, quarta-feira, 29, às 9 horas, na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE), será realizada a licitação – por meio de leilão presencial – para a escolha das empresas que executarão as obras de duplicação do Eixão das Águas, o gigantesco canal a céu aberto que traz águas do Açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza.



O canal, de cerca de 400 quilômetros de extensão, tem alguns trechos que são vencidos por meio de sifões. Pois é a capacidade desses sifões que será dobrada.

Na execução desse projeto, a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Governo do Ceará investirá R$ 1,25 bilhão, recursos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socia (BNDRES).

O secretário Executivo da SRH, engenheiro Ramon Rodrigues, disse à coluna que, durante o leilão, que será comandado pelo procurador-geral do Estado, Haley de Carvalho, as cerca de 10 empresas aptas a participar do certame apresentarão suas propostas. Vencerá a que oferecer o menor preço.

Segundo o secretário Executivo Ramon Rodrigues, estão inscritas e aptas para participar da licitação, isoladamente ou por meio de consórcio, cerca de 10 empresas, algumas das quais – como a Marquise Infraestrutura, a PB Construções e a Cosampa – são cearenses. Mas grandes empresas nacionais também participarão, como a Alia (antiga Queiroz Galvão) e a Engibrás (antiga Galvão).

Ainda de acordo com o secretário Ramon Rodrigues, as obras deverão ser executadas no prazo de dois anos, mas ele considera que, como toda a obra foi dividida em cinco lotes distintos, é possível que esse prazo seja reduzido.

Além da duplicação dos sifões, serão instaladas mais duas bombas, que, com as quatro já existentes e em operação, garantirão a oferta de 4 m³/s ao sistema de abastecimento deágua da Região Metropolitana de Fortaleza.