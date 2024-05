Energia solar já responde por 18,1% da matriz elétrica brasileira

Informa a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): a fonte solar acaba de ultrapassar a marca de 43 gigawatts (GW) de potência instalada, de acordo com levantamento da entidade. Segundo ela, o setor fotovoltaico já atraiu mais de R$ 202 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 1,3 milhão de empregos verdes no País.

De janeiro a maio deste ano, a fonte solar adicionou 6 GW na matriz elétrica nacional, somando as grandes usinas solares e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e solo, o que amplia de forma expressiva o protagonismo brasileiro na transição energética global.



Atualmente, a participação da fonte solar equivale a 18,2% da matriz elétrica brasileira. Adicionalmente, pelos cálculos da Absolar, o setor fotovoltaico já evitou a emissão de 52 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. De acordo com a Absolar, os negócios no setor fotovoltaico garantiram, desde 2012, mais de R$ 62 bilhões em arrecadação de impostos aos cofres públicos.



Na geração distribuída, são 29,2 GW de potência instalada da fonte solar. Isso equivale a cerca de R$ 143,4 bilhões em investimentos, R$ 43 bilhões em arrecadação de tributos e mais de 876 mil empregos verdes acumulados em todo o país, desde 2012. A tecnologia solar é utilizada atualmente em 99,9% de todas as conexões de geração distribuída no País, liderando com folga o segmento.



Já no segmento de geração centralizada, as grandes usinas solares possuem mais de 13,8 GW de potência no País, com cerca de R$ 58,9 bilhões em investimentos acumulados e mais de 414 mil empregos verdes gerados desde 2012.