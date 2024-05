Elmano almoça com empresários e consolida relação com o agro

Foram ampliadas e consolidadas as relações das lideranças da agropecuária do Ceará com o governo do Estado. O governador Elmano de Freitas abriu, sexta-feira, 24, as portas do Palácio da Abolição e recebeu para um almoço um time de empresários da economia primária cearense, com o qual tratou de variados temas.

“Foi uma reunião que primou pela espontaneidade, tanto da parte do anfitrião quanto dos seus convidados”, como disse à coluna Jorge Parente, sócio e conselheiro da Alvoar (ex-Betânia), que, com o agropecuarista Fernando Franco, articulou o encontro.

Ao lado da senadora Augusta Brito, que tem, nos últimos dias, mantido contato direto com o empresariado do agro cearense; do secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho; do presidente da Adagri, Elmo Aguiar; e do secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro – o governador Elmano de Freitas transmitiu, logo no início do almoço, uma boa mensagem aos líderes do agro, ao dizer que estava feliz em dialogar, mais uma vez, com esse setor produtivo que gera emprego e renda no interior do Estado.

Ele disse que é favorável à maioria das pautas do setor, mas ressaltou que algumas têm de ser adequadas às circunstâncias naturais da política, entendendo, contudo, que o objetivo final dos investimentos dos seus convidados e do esforço do seu governo é o desenvolvimento econômico e social do Ceará e dos cearenses.

No Instagram, Elmano de Freitas postou: “O segmento é responsável por cerca de 25% do PIB do Ceará e a expectativa é de crescimento para gerar mais emprego e renda, principalmente, no interior. Já tivemos conquistas em 2023, como a isenção do ICMS para a cadeia produtiva do leite, uma demanda apresentada pelos produtores. O diálogo continua para implantarmos mais ações e promover o desenvolvimento econômico.”

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) do Ceará, Amílcar Silveira, expôs algumas das questões que hoje ocupam a agenda da agropecuária, tendo o governador Elmano de Freitas dado resposta a cada uma delas, prometendo acelerar providências para solucionar problemas que ainda persistem.

Jorge Parente fez questão de, em nome do grupo, agradecer a atenção do governador Elmano de Freitas e da senadora Augusta Brito, que se tornou uma espécie de ponte de ligação entre os líderes do agro cearense e o Governo do Estado. Jorge Parente lembrou que a reunião de ontem não foi a primeira e nem será a última, citando a origem agrícola do anfitrião, o que tem facilitado o diálogo entre as partes.

Na sua fala, Jorge Parente citou a presença dos empresários Cristiano Maia, do Grupo Samaria, maior produtor de camarão do país, e Fábio Régis, dono do sítio Barreiras, maior produtor de banana do Nordeste, com fazenda de produção no município de Missão Velha, e lamentou a ausência de Edson Brock, cuja empresa Tropical Nordeste Agrícola é a maior exportadora brasileira de banana para a Europa, que se encontra em viagem aos EUA.

Entre os presentes, além dos já citados, estiveram Tom Prado, Marden Vasconcelos, Gentil Linhares, Rita Grangeiro, Candice Rangel, Eduardo Rolim, João Teixeira, João Ricardo Franco, Gilson Gondim, Adauto Farias, Bessa Júnior, Euvaldo Bringel, Luís Eugênio Pontes, João Jorge e Braga Júnior.

Os agropecuaristas saíram do Palácio da Abolição com um sorriso de contentamento, reafirmando que, mais uma vez, o governador concedeu especial atenção aos empresários do agro cearense, que, nos últimos anos, ganhou musculatura política.

Helmano de Freitas confirmou que, no dia 6 de junho, estará presente à abertura da Pecnordeste 2024, que baterá todos os seus recordes de público, de expositores, de palestrantes e de espaço, pois ocupará os dois pisos dos pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos do Ceará.