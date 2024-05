Aço Cearense e Petral compram a Indumetal, maior do Ceará

Exclusivo! Tornaram-se sócios os empresários Ricard Pereira, ex-presidente do Sindicato da Indústria Metalúrgica do Ceará, e Vilmar Ferreira, sócio majoritário da Aço Cearense. Ambos compraram a Indumetal, uma empresa de estamparia, metalurgia e galvanização com meio século de atividade no mercado. O valor do negócio não foi revelado.

A Indumetal é maior indústria de galvanização do estado do Ceará, atendendo, principalmente, ao mercado de telecomunicações e de energias renováveis, fabricando, com qualidade, diversos itens que compõem suas infraestruturas para o que conta com um time de técnicos com larga experiência na área.

Falando a esta coluna e mostrando-se feliz com a aquisição e, mais ainda, com sociedade com Vilmar Ferreira, Ricard Pereira disse não ter dúvida de que “a presença da Indumetal no mercado será ampliada, não apenas fazendo crescer o número de clientes atendidos, mas alargando também a atuação da empresa em outros setores que demandam nossos produtos”.

Ricard Pereira acentuou que a marca Indumetal já desfruta de prestígio nos mercados loca, regional e nacional, que conhece e propaga sua alta qualidade.

“Nossos processos produtivos são, também, sustentáveis. Somos uma empresa parceira da sociedade, do meio ambiente e dos nossos clientes, cujo número tem crescido em consequência dessas virtudes. Por trás da sociedade que constituímos temos o chanfro (a Wikipédia do Google explica) de duas histórias construídas com muito trabalho e vitórias vividas pelos grupos empresariais Aço Cearense e Petral”, disse Ricard Pereira, que concluiu assim:

“A Indumetal está aberta a receber todo e qualquer tipo de demanda não importando se grandes ou pequenas, pois é nosso objetivo caminhar lado a lado com todos os que necessitarem de nossos serviços e produtos.”