Cartões seguem disputando com Pix preferência do brasileiro

No primeiro trimestre deste ano, os pagamentos com cartões de crédito e débito alcançaram R$ 965 milhões, ou seja, um incremento e 11,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços.

De janeiro a março deste ano, foram registradas no Brasil 10,8 bilhões de transações com cartões, um crescimento recorde histórico de 11,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Em média, são feitas 120 milhões de transações por dia.

O uso constante dos cartões é incontestável, seja na modalidade débito ou crédito. Com algumas tecnologias que tornaram a compra presencial mais rápida, o uso do cartão chega a ser mais ágil, sem falar que é a opção mais buscada por muitos negócios.

Uma pesquisa conduzida pela SumUp, empresa global de tecnologia e soluções financeiras, revelou que 97% dos empreendedores concordam – total ou parcialmente – que oferecer diversas opções de pagamento, incluindo cartões e Pix, impulsiona as vendas de seus negócios. Egídio Serpa para o DN TARDE.

Apesar disso, de acordo com os resultados da pesquisa, o cartão de crédito é o método de pagamento mais prevalente entre esses empreendimentos, com 39% dos entrevistados indicando que é a preferência de seus clientes. O Pix, por sua vez, está tecnicamente empatado, sendo mencionado por 38% dos participantes como uma forma de pagamento comum. Em contraste, o dinheiro em espécie foi citado por apenas 7% dos empreendedores como a opção de pagamento mais frequente.

O Pix emergiu como uma das ferramentas mais ágeis no cenário financeiro. Esse sistema de pagamento instantâneo, lançado pelo Banco Central em novembro de 2020, conquistou rapidamente a confiança e a adoção de uma ampla gama de negócios em todo o país, impulsionando um crescimento significativo em sua utilização.

Uma das principais razões por trás do seu crescimento exponencial é a sua conveniência e agilidade. Ao permitir transferências instantâneas, a qualquer hora do dia, o Pix elimina as restrições de horário bancário e os atrasos associados às transações tradicionais. Isso se traduz em maior eficiência operacional para as empresas, que agora podem receber pagamentos e liquidar transações de forma praticamente instantânea, reduzindo a necessidade de gerenciamento de fluxo de caixa e melhorando o capital de giro.