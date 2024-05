Hotel Gran Marquise distribui dividendos pela primeira vez

Pela primeira vez em sua longa e exitosa vida, o Hotel Gran Marquise, empresa do Grupo Marquise, o maior cinco estrelas de Fortaleza, distribuiu dividendos aos seus sócios. Esta informação foi transmitida à coluna pelo próprio diretor presidente do Grupo Marquise, José Carlos Pontes.

Ele disse que o Gran Marquise “sempre gerou lucros, mas esses lucros sempre foram reinvestidos” em obras de reforma e modernização, na inovação tecnológica, no treinamento e qualificação de seu quadro de colaboradores e na aquisição de novos equipamentos, como o seu conjunto de elevadores e de geradores de energia elétrica, “que são o que de melhor existe no mercado”.

José Carlos Pontes citou as duas últimas reformas do Gran Marquise – a do restaurante Mangostin, especializado na cozinha asiática, e da cobertura, cuja área da piscina e do deck foi totalmente redesenhada, sendo hoje um ponto de encontro de fortalezenses e turistas que se reúnem no fim das tardes para ver o por do sol a 50 metros de altura.

Dionísio Barsi, diretor financeiro do Gran Marquise, e Philippe Godefroit, seu gerente-geral há 14 anos, adiantam à coluna a próxima reforma: a varanda do restaurante Mucuripe, no mezanino do hotel, cujo projeto, incluindo os interiores, já está na prancheta do arquiteto Racine Mourão, o mesmo que projetou e executou as outras reformas.

José Carlos Pontes, ao lado do novo CFO do Grupo Marquise, o baiano Luiz Gustavo, revelou que, até o fim deste ano, serão iniciados os serviços de construção de um edifício de nove andares que se localizará no mesmo endereço onde se localiza a sede de sua corporação, a Avenida Pontes Vieira.

Nesse prédio, cujo projeto está sendo desenvolvido por um escritório paulista de arquitetura, será reunida a administração das várias empresas do Grupo Marquise, que atua na construção civil (sua origem), na construção pesada (tem obras portuárias e aeroportuárias e hoje constrói a Ferrovia Transnordestina), na incorporação imobiliária, na geração de gás metano, na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos em várias grandes cidades brasileiras, como Fortaleza, São Paulo, Campinas, Salvador, João Pessoa e Maracanaú, na gestão de aterros sanitários e na comunicação (é dono da TV e rádio Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba).

O Grupo Marquise é controlado pelos seus dois sócios, os engenheiros e empresários José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes.