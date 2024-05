Cartão de crédito pode mudar? Deputado cearense quer nova regra para juros

Doutor em economia pela Universidade de Vanderbilt, com campus em Nashville, no Tenessee (EUA), o cearense Mauro Benevides Filho tornou-se vice-líder do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados. E já escolheu o primeiro alvo de sua atuação: os cartões de crédito e seus altos juros.

Em rápida conversa com esta coluna, o deputado Mauro Filho prometeu linha-dura contra os operadores dos cartões de crédito (e débito), que são os grandes bancos.

“Você sabe que juros cobram os cartões de crédito? Ninguém sabe, mas deveria saber, e esta informação é um dos deveres dos operadores dos cartões”, disse o parlamentar.

Ele acrescentou que já está trabalhando na elaboração de um Projeto de Lei que “tornem maios claras as regras de operação dos cartões e dos seus operadores”. E citou um exemplo:

“Ao receber um cartão de crédito, mesmo não solicitado, o seu portador, automática e obrigatoriamente, já concorda com todos os termos do contrato com a operadora, um contrato que ele não leu e, por isto mesmo, não conhece. E mais: as taxas de juros do cartão mudam sem que o contrato seja alterado. Vamos criar novas e claras regras em defesa dos portadores de cartão de crédito”, prometeu o deputado Mauro Benevides Filho.