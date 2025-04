Morre empresário cearense Maurício Xerez, aos 79 anos

Morreu neste sábado (26), aos 79 anos, o empresário e jornalista cearence Maurício Xerez, natural de Ipu, cidade da qual foi vice-prefeito.

Maurício foi um dos nomes à frente da implantação do Diário do Nordeste, em 1981, a convite do empreendedor Edson Queiroz.

Além da comunicação, o nome de Maurício Xerez foi ligado a diferentes outros setores, como a arte e a política.

Rafael Xerez, filho de Maurício, destaca que uma das lembranças que seu pai se orgulhava era de ter sido o primeiro diretor do Diário do Nordeste, escolhido pelo seu Edson.

"Meu pai foi um homem alimentado por sonhos e movido pelo trabalho. Sua grande lição foi a persistência. Mas seu espírito era sobretudo tocado pela arte, por seus escritores preferidos como Hemingway, Fitzgerald e Lampedusa, e também pelas cantoras que o comoviam, como Ella Fitzgerald", declarou.

A filha do empresário, Irna Xerez, também destacou como seu pai era ligado à arte. "Para mim foi arte, cultura, livros, paixão pela a vida e pelas pessoas em geral", disse.

Carreira

Maurício Xerez foi vice-prefeito do município de Ipu, sua terra natal, durante a gestão do prefeito Zezé Carlos. Ele ainda atuou como marchand e editor de livros, além de outras ocupações.

O velório e a missa de corpo presente acontecem neste sábado (26), no Complexo Ethernus, na rua Padre Valdevino, 1688, Aldeota, Fortaleza.

O colunista do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, recorda que Maurício Xerez foi encarregado de liderar o processo de implantação do jornal, ficando à frente da parte industrial.

"Maurício Xerez era uma pessoa muito responsável, ele sabia dirigir, sabia comandar. Sob o comando dele, sob a liderança dele, o jornal foi lançado", segundo o colunista.

Egídio recordou também que Maurício era "uma pessoa muito respeitada e com boa base cultural".