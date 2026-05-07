Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

Presidente em exercício considera o Estado líder na cadeia de tecnologia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto que contém o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
Legenda: Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin esteve em Fortaleza para a abertura do 10º Salão do Turismo.
Foto: Thiago Gadelha.

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), enfatizou, durante abertura do Salão do Turismo nesta quinta-feira (7), em Fortaleza, que o Ceará é líder nacional no desenvolvimento de data centers. Segundo ele, são 10 infraestruturas do tipo em andamento, com investimentos bilionários. 

O desafio do mundo hoje é a inteligência artificial. Falta energia, e o Ceará tem energia e é renovável. São investimentos de centenas de bilhões, estratégicos para a soberania nacional para ter todos os dados e informações".
Geraldo Alckmin (PSB)
Presidente da República em exercício

Veja também

teaser image
Agro

Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin

teaser image
Negócios

Como a crise financeira da Kora Saúde pode impactar os cinco hospitais no Ceará?

Apesar das declarações, o presidente em exercício não detalhou quais são os data centers em andamento no Ceará, nem mesmo qual a estimativa de investimentos no Estado nas infraestruturas.

Alckmin frisou ainda outras obras estruturantes para o Estado, como o início da operação parcial da Ferrovia Transnordestina entre o interior do Piauí e o interior do Ceará.

Ele também citou a conclusão da transposição do Rio São Francisco, capaz de dobrar a água que chega ao Açude Castanhão, um dos que abastece a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Qual o tamanho da cadeia produtiva de data centers no Ceará?

Entre os data centers existentes e projetos em andamento, o Ceará totaliza mais de 20 data centers, de diferentes portes.

Somente os que estão em andamento, que somavam nove aprovados até o fim do ano passado, de acordo com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), os investimentos se aproximavam da casa dos R$ 560 bilhões.

Em funcionamento estão atualmente 12 data centers, conforme informações atualizadas da plataforma Data Center Map, que registra aspectos sobre esse mercado.

São centros de processamento de dados que abrigam equipamentos de computação, como servidores e sistemas de armazenamento, além de redes de comunicação e infraestrutura de suporte.

Até o momento, estão em operação data centers de empresas nacionais e estrangeiras, algumas operando mais de uma infraestrutura do tipo na cidade.

As companhias que operam atualmente no Estado são: Angola Cables, Ascenty Data Centers, Hostweb, IPXON Networks, Lumen, ProveNET Internet Services, Scala Data Centers, Tecto Data Centers e Ultranet Telecom. 

Um dos projetos mais destacados atualmente em desenvolvimento é o data center da ByteDance, dona do TikTok, que ficará instalado nas imediações do Cipp. 

Quando concluído, será o maior data center em operação no Brasil. O investimento total no empreendimento, que será de uso do TikTok, gira em torno dos R$ 200 bilhões.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Homens e máquinas trabalhando na construção de trilhos de trem.
Victor Ximenes

Sudene libera mais R$ 41 milhões para a Transnordestina

Victor Ximenes
Há 4 minutos
Foto que contém o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
Negócios

Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

Presidente em exercício considera o Estado líder na cadeia de tecnologia.

Redação
Há 1 hora
Foto que contém Geraldo Alckmin, presidente da República em exercício.
Agro

Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin

Presidente em exercício também vislumbra o crescimento do turismo entre os blocos.

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
Há 2 horas
Foto que contém o Hospital Oto Aldeota, da Kora Saúde.
Negócios

Como a crise financeira da Kora Saúde pode impactar os cinco hospitais no Ceará?

O grupo acumula dívida bilionária.

Luciano Rodrigues
07 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Lula e Trump querem um final feliz para a reunião de hoje

Ambos têm interesses econômicos comuns; ambos são bons negociadores; ambos têm baixa popularidade e estão de olho nas eleições

Egídio Serpa
07 de Maio de 2026
Praia movimentada com pessoas jogando bola na areia e outras sentadas sob guarda-sóis coloridos. Ao fundo, calçadão com grande fluxo de pedestres se estende sobre pedras à beira-mar, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Ceará tem R$ 200 milhões em contratos ativos de obras turísticas em 60 cidades, diz ministro

O ministro do turismo, Gustavo Costa Feliciano, está em Fortaleza para o 10º Salão do Turismo.

Bruna Damasceno e Letícia do Vale
07 de Maio de 2026
Bombas de posto de combustível.
Negócios

Sobe para 4 número de postos de combustíveis autuados por irregularidades no Ceará

O trabalho de fiscalização deve seguir nesta quinta-feira (7).

Redação
06 de Maio de 2026
Mão segura um smartphone exibindo a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação do Brasil na tela.
Auto

Nova CNH do Brasil: alunos poderão escolher instrutores e autoescolas por localização; saiba como

Instrutores também poderão receber novas como avaliação dos alunos.

Redação
06 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Marquise Incorporações cria The Dream Brokers para corretores

Trata-se de um clube de relacionamento estratégico voltado a corretores de imóveis que atuam no segmento de alto padrão em Fortaleza.

Egídio Serpa
06 de Maio de 2026
Plantação de eucalipto com trator
Agro

Sem produção própria, Ceará paga 11 vezes mais por madeira para a indústria

Letícia do Vale
06 de Maio de 2026
Fiscalização em posto.
Negócios

Dois postos de combustíveis são autuados por preços abusivos em Itapipoca, no CE

Fiscalização ocorreu durante operação visando combater fraudes e crimes contra a ordem econômica.

Redação
06 de Maio de 2026
Mecanico desfocado avaliando corrente de uma moto para matéria sobre como cuidar dessa peça.
Auto

Como cuidar da corrente da moto: veja como evitar sustos

Confira nosso guia prático para limpar, lubrificar e ajustar a corrente da moto.

Redação
06 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Endividado, é o governo que precisa hoje de um Desenrola

A cinco meses da eleição presidencial, os candidatos ainda não disseram o que farão para resolver a crise fiscal que se agrava

Egídio Serpa
06 de Maio de 2026
Mulher em ambiente corporativo.
Delania Santos

Bastidores da liderança: o que fazer quando meus pares competem e me sinto exposto?

Delania Santos
06 de Maio de 2026
Foto ilustrativa da praça do Ferreira.
Negócios

Inadimplência atinge 53% dos cearenses, mas Desenrola 2.0 não abrange quase metade das dívidas

Veja quais dívidas entram e quais ficam de fora do programa.

Paloma Vargas
06 de Maio de 2026
Imagem de um avião cargueiro no ar.
Igor Pires

O que vem nos 15 voos cargueiros por mês do Data Center do TikTok no Ceará?

Igor Pires
05 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Febraban chama atenção para golpes na semana do Dia das Mães

A Federação Brasileira dos Bancos faz 10 recomendações para evitar a ação dos bandidos no shopping, na loja de rua e na internet

Egídio Serpa
05 de Maio de 2026
Aplicativo do Banco Central.
Negócios

Desenrola deve usar dinheiro 'esquecido' nos bancos como garantia em caso de calote

O programa de renegociação de dívidas do governo federal foi lançado nessa segunda-feira (4).

Redação
05 de Maio de 2026
foto da fachada da padaria Monte Carlo, na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Meireles, em Fortaleza.
Victor Ximenes

Novo mall ocupará local da padaria MonteCarlo, no Meireles

Obras do novo empreendimento já foram iniciadas.

Victor Ximenes
05 de Maio de 2026
Homem branco consertando um carro em uma oficina.
Auto

Como escolher uma boa oficina mecânica para seu veículo

Escolher uma oficina confiável evita prejuízos. Veja dicas para identificar profissionais qualificados e serviços de qualidade.

Redação
05 de Maio de 2026
Shopee logística de entrega
Victor Ximenes

Shopee instala primeiro Centro de Distribuição no Ceará e acirra disputa do e-commerce

Unidade da varejista de Singapura fica em Itaitinga e prevê gerar em torno de 300 empregos.

Victor Ximenes
05 de Maio de 2026
Volante da Quina.
Negócios

Aposta feita em Horizonte (CE) ganha R$ 18 mil na Quina

Apostadores de bolão acertaram 4 números sorteados no concurso 7016.

Redação
05 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Acordo Mercosul-União Europeia: Ceará precisa cuidar do seu agro

Na cajucultura, por exemplo, há que trocar o cajueiro antigo pelo anão. O Vietnã já fez isso.

Egídio Serpa
05 de Maio de 2026
Foto do sistema de declaração do Imposto de Renda 2026
Negócios

Troca de sistema do Imposto de Renda 2026 leva contribuintes à malha fina; veja o que fazer

Atualização da base de dados aumentou número de declarações retidas.

Mariana Lemos
05 de Maio de 2026
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando o celular no app do desenrola.
Ana Alves

Desenrola Brasil 2.0: o que muda e tudo que você precisa saber sobre o programa

Ana Alves
05 de Maio de 2026
Floresta de eucalipto
Agro

Existe mercado florestal no semiárido? Conheça a realidade do setor no Ceará

Letícia do Vale
05 de Maio de 2026
foto da fachada da padaria Monte Carlo, na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Meireles, em Fortaleza.
Negócios

Padaria MonteCarlo encerra atividades em Fortaleza após quase 30 anos

O espaço foi vendido e passará por reformas.

Redação
04 de Maio de 2026
Foto que contém o empresário Walder Ary.
Negócios

Morre aos 86 anos Walder Ary, expoente da engenharia moderna no Ceará

Empresário foi presidente do Sinduscon-CE e atuante na infraestrutura urbana de Fortaleza.

Redação
04 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Axia investe R$ 981,5 milhões em LTs e nova subestação no Ceará

O empreendimento, associado ao Lote 3 do leilão da Aneel, gerará 1.640 empregos diretos no estado

Egídio Serpa
04 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Bancos condenam TCU que suspendeu consignado do INSS

Entidades do sistema financeiro dizem-se preocupadas, surpresas e inseguras diante da decisão do Tribunal de Contas da União

Egídio Serpa
04 de Maio de 2026