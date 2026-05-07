Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), enfatizou, durante abertura do Salão do Turismo nesta quinta-feira (7), em Fortaleza, que o Ceará é líder nacional no desenvolvimento de data centers. Segundo ele, são 10 infraestruturas do tipo em andamento, com investimentos bilionários.

O desafio do mundo hoje é a inteligência artificial. Falta energia, e o Ceará tem energia e é renovável. São investimentos de centenas de bilhões, estratégicos para a soberania nacional para ter todos os dados e informações". Geraldo Alckmin (PSB) Presidente da República em exercício

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Apesar das declarações, o presidente em exercício não detalhou quais são os data centers em andamento no Ceará, nem mesmo qual a estimativa de investimentos no Estado nas infraestruturas.

Alckmin frisou ainda outras obras estruturantes para o Estado, como o início da operação parcial da Ferrovia Transnordestina entre o interior do Piauí e o interior do Ceará.

Ele também citou a conclusão da transposição do Rio São Francisco, capaz de dobrar a água que chega ao Açude Castanhão, um dos que abastece a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Qual o tamanho da cadeia produtiva de data centers no Ceará?

Entre os data centers existentes e projetos em andamento, o Ceará totaliza mais de 20 data centers, de diferentes portes.

Somente os que estão em andamento, que somavam nove aprovados até o fim do ano passado, de acordo com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), os investimentos se aproximavam da casa dos R$ 560 bilhões.

Em funcionamento estão atualmente 12 data centers, conforme informações atualizadas da plataforma Data Center Map, que registra aspectos sobre esse mercado.

São centros de processamento de dados que abrigam equipamentos de computação, como servidores e sistemas de armazenamento, além de redes de comunicação e infraestrutura de suporte.

Até o momento, estão em operação data centers de empresas nacionais e estrangeiras, algumas operando mais de uma infraestrutura do tipo na cidade.

As companhias que operam atualmente no Estado são: Angola Cables, Ascenty Data Centers, Hostweb, IPXON Networks, Lumen, ProveNET Internet Services, Scala Data Centers, Tecto Data Centers e Ultranet Telecom.

Um dos projetos mais destacados atualmente em desenvolvimento é o data center da ByteDance, dona do TikTok, que ficará instalado nas imediações do Cipp.

Quando concluído, será o maior data center em operação no Brasil. O investimento total no empreendimento, que será de uso do TikTok, gira em torno dos R$ 200 bilhões.