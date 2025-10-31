Diário do Nordeste
Foto da fachada do data center Mega Lobster, inaugurado na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Negócios

Novo data center em Fortaleza será o maior do Nordeste; veja como vai funcionar

Empreendimento na Praia do Futuro terá conexão com seis países.

Mariana Lemos 24 de Outubro de 2025
Foto que contém Mega Lobster Data Center

Negócios

Empresa abre novo data center no Ceará com investimento de R$ 550 milhões

Unidade ficará na Praia do Futuro

Luciano Rodrigues 29 de Setembro de 2025
Foto aérea da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém

Negócios

Ceará recebe propostas de 5 empresas globais e pode tornar-se um dos maiores polos de data centers no Brasil

Novos empreendimentos de 'hiperescala' devem ser adaptados às novas demandas de inteligência artificial

Mariana Lemos 13 de Setembro de 2025
Imagem aérea da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará)

Negócios

Data Center da Casa dos Ventos terá investimento de mais R$ 100 bilhões em segunda fase

Projeto prevê criação de 25 mil empregos. Obras devem começar ainda este ano, com expectativa de início da operação para 2027

Letícia do Vale 04 de Setembro de 2025
Vista de um parque eólico da empresa Casa dos Ventos

Negócios

Após adquirir ativo de R$ 100 milhões no Ceará, Casa dos Ventos mira em projetos de mais 3 estados

Empresa busca compor rede para abastecimento de data center

Paloma Vargas 18 de Agosto de 2025
Data center na região da Praia do Futuro, em Fortaleza, cidade onde estão concentrados 12 instalações do tipo

Negócios

Ceará é o 3º estado do Brasil com mais data centers; confira ranking

Empreendimentos projetados para processar, armazenar e distribuir grandes volumes de dados

Bruno Leite 04 de Agosto de 2025
Imagem de Lula e comitiva durante visita a trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha, no Ceará, em 18 de julho

Negócios

Transnordestina, ZPE, data center e mais: cinco pontos-chave econômicos na visita de Lula ao Ceará

Presidente visitou trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha e liberou verba para obra

Paloma Vargas e Mariana Lemos 19 de Julho de 2025
Foto de perfuração de um poço artesiano com máquina amarela jorrando água, em área verde e ensolarada

Ceará

Data Center de Caucaia deve usar 30 mil litros de água por dia e ser abastecido por poços profundos

Estrutura precisa de refrigeração 24 horas para evitar aquecimento de computadores

Nicolas Paulino 03 de Julho de 2025
Área próxima ao Porto

Negócios

Data Center da Casa dos Ventos em Caucaia deve gerar 15 mil empregos na 1ª fase; veja projeto

O Diário do Nordeste teve acesso com exclusividade ao projeto de data center

Bruna Damasceno 28 de Junho de 2025
Foto do data center da empresa Angola Cables, em Fortaleza

PontoPoder

Regras para funcionamento de data centers no Ceará são discutidas na Assembleia Legislativa

O fato de a energia renovável do Ceará ser a mais barata do mundo torna o Estado atrativo para o setor, que tem alta demanda energética

Ingrid Campos 24 de Junho de 2025
