Como o Rei do Bolão criou um império da sorte no Ceará

Amplamente conhecido no Ceará, o Rei do Bolão, Alessandro Montenegro, acaba de ganhar projeção nacional com a premiação de R$ 168 milhões na mega sena que saiu de sua casa lotérica em Fortaleza, a Loteria Aldeota.

Montenegro fatura anualmente em torno de R$ 57 milhões e sua unidade é a número 1 do País em bolões por 80 meses consecutivos.

Fundada em 2005, a loteria foi, por muito tempo, negócio de pequeno porte. A virada de chave veio com uma pitada de sorte e ideias inovadoras implementadas pelo empresário cearense, que atingiu o ápice da carreira após 50.

Perdas e ganhos

Natural de Juazeiro do Norte, Montenegro tinha um negócio paralelo à casa lotérica até 2019, atuando com máquinas para construção de estradas. Prestava um serviço no Pará quando uma chuva torrencial obrigou o trabalho a ser interrompido, deixando os equipamentos ilhados e o dono, sem chão.

"Pensei: como vou sustentar minha família agora, meu Deus?", relembra o empresário. O dinheiro apurado com a loteria, até então, não era expressivo. Foi aí que Alessandro decidiu largar o outro ofício e se dedicar integralmente à lotérica.

Poucos meses depois, no início de 2020, tudo começou a mudar. Em fevereiro daquele ano, um bolão da mega-sena (relembre a história clicando aqui) acumulada de mais de R$ 200 milhões, vendido na sua lotérica, foi sorteado, fazendo 35 novos milionários (27 do Ceará e o restante de outros estados). Cada um levou R$ 3 milhões. O valor foi um dos maiores da história, à exceção das premiações da Mega da Virada.

Inovação na pandemia

Em seguida, vieram os decretos de isolamento social na pandemia, quando Montenegro enxergou uma oportunidade e investiu em bolões por delivery. O apostador faz o jogo sem sair de casa e recebe o bilhete no domicílio.

Outro forte atrativo da casa é o cofre em que são guardados os bilhetes dos clientes, opção que dá credibilidade e segurança ao serviço.

Lá em 2020, ele próprio não foi um vencedor, pois não havia investido em uma das cotas. Acabou, na verdade, recebendo quantias de presente dos ganhadores. Mas aprendeu a lição e, desde então, sempre tem sua parte no jogo. No sorteio de 25 de maio de 2026, foi um dos 100 ganhadores, ficando com R$ 1,68 milhão.