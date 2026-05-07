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Como a crise financeira da Kora Saúde pode impactar os cinco hospitais no Ceará?

O grupo acumula dívida bilionária.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém o Hospital Oto Aldeota, da Kora Saúde.
Legenda: Kora Saúde tem cinco unidades no Ceará, incluindo o hospital Oto Aldeota.
Foto: Kid Júnior.

O pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Kora Saúde não deve ter impacto imediato nas operações da companhia de saúde nos 17 hospitais próprios, incluindo cinco no Ceará. Contudo, especialistas avaliam que, no médio prazo, essa situação pode causar uma limitação de investimentos da empresa e redução da qualidade do serviço.

Na última segunda-feira (4), a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo aceitou o pedido de recuperação extrajudicial do grupo, que atua em seis estados do Brasil.

Por meio de fato relevante divulgado ao mercado financeiro em 29 de abril, a companhia divulgou que celebrou um acordo com os principais credores que não possuem garantia real (quirografários), como investidores e instituições financeiras que emprestaram valores para a empresa.

Conforme informações da empresa em comunicado aos investidores, são cinco as unidades de saúde no Ceará, todos sob a bandeira Oto: Oto Aldeota (antigo Hospital OTOclínica), Oto Meireles (antigo Hospital Gastroclínica), Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), Oto Sul (antigo Hospital OTOclínica Sul) e Oto Caucaia. 

Qual o tamanho da dívida da empresa?

Os valores renegociados pela recuperação extrajudicial não foram revelados pela Kora Saúde, mas a situação já era esperada há algum tempo em virtude de pioras sucessivas nos resultados financeiros do grupo

O prejuízo líquido vem aumentando gradativamente a cada trimestre. No resultado mais recente divulgado, referente aos três últimos meses de 2025, o prejuízo da companhia foi de R$ 167,6 milhões.

O endividamento também subiu, chegando a R$ 2,51 bilhões, 12,7% a mais do que no fim de 2024. Empréstimos bancários e debêntures detêm a maior fatia: R$ 2,47 bilhões.

No fato relevante, o Grupo Kora informou que manterá o funcionamento das unidades hospitalares e assegura que "fornecedores, médicos, colaboradores, prestadores de serviços, locatários de imóveis e equipamentos, redes conveniadas, planos de saúde e parceiros comerciais não estão incluídos no escopo do plano, de modo que os pagamentos continuarão sendo feitos regularmente".

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O Diário do Nordeste buscou a companhia, por meio da assessoria de imprensa, em busca de detalhes sobre possíveis impactos na operação no Ceará, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Como a situação irá impactar a operação da empresa no Ceará?

A dívida bilionária da companhia está em descompasso com o faturamento anual — de R$ 2,38 bilhões — e com a geração de caixa, na casa dos R$ 200 milhões em 2025.

Para Alex Araújo, são valores insuficientes para cobrir os juros do endividamento e, por isso, a adoção da recuperação extrajudicial.

"Essa pressão de caixa pode impactar a capacidade de novos investimentos ou provocar desalinhamentos operacionais, colocando o negócio em risco e, eventualmente, afetar a qualidade do serviço prestado. A ação proativa da companhia mostra que ela está preocupada com isso e reage com a negociação com os credores", destaca o especialista.

Foto que contém o Hospital Oto Aldeota.
Legenda: Kora Saúde precisa reverter cenário de endividamento sem comprometer operações, afirmam especialistas.
Foto: Kid Júnior.

Araújo acrescenta que o setor de saúde privada no Brasil passa por "pressões estruturais relevantes", o que também justifica a situação da Kora Saúde e de outras empresas do setor.

"A inflação médica está acima da inflação geral, a mudança demográfica com o envelhecimento da população pressiona os custos médicos, houve movimento de consolidação acelerada e o custo do endividamento pressiona o uso de caixa", enumera.

Para a especialista Adriana Queiroz, como não há a inclusão dos chamados "credores operacionais", que atuam relacionados com as unidades de saúde do grupo, no curto prazo, os negócios devem ser preservados. O desafio fica nos efeitos da recuperação com o passar do tempo.

No médio prazo, a priorização do ajuste financeiro pode limitar investimentos e afetar eficiência operacional, o que pode refletir na qualidade, dependendo do sucesso da reestruturação".
Adriana Queiroz
Contadora e sócia da Wert Consultoria

Quais são os impactos de uma recuperação extrajudicial para a empresa?

Diferente de uma recuperação judicial, na qual empresas em crise financeira momentânea recorrem para manter uma sobrevida operacional, a recuperação extrajudicial é um procedimento menos complexo.

Para Adriana Queiroz, em virtude da dívida bilionária, a recuperação extrajudicial da empresa foi adotada para preservar as operações do grupo.

"Ela é um mecanismo de renegociação de dívidas feito diretamente com credores, com posterior homologação judicial. A empresa mantém sua operação normal, enquanto busca reestruturar passivos — normalmente com alongamento de prazos e redução de valores — evitando uma recuperação judicial mais complexa", explica.

Passivos são todas as dívidas de uma empresa. A grande questão no caso da Kora Saúde está no "passivo não operacional". São débitos que não necessariamente estão diretamente ligados à operação da companhia.

No caso da recuperação extrajudicial, o economista Alex Araújo aponta que é um mecanismo que desgasta menos a imagem da empresa, focando exclusivamente em resultados financeiros apropriados.

"É mais rápido e flexível, preserva a capacidade operacional — o que é muito relevante na área de saúde, já que não afeta o atendimento e relacionamento com médicos e especialistas", comenta.

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