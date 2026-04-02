Kora Saúde avalia entrar com pedido de recuperação extrajudicial

A Kora Saúde, grande grupo hospitalar que administra unidades no Ceará, deve ingressar com pedido de recuperação extrajudicial nas próximas semanas.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Controlada pelo fundo HIG Capital, a companhia está em negociação com credores nos últimos meses.

O formato e o período do acordo ainda estão em análise, segundo fontes internas. O HIG e a Kora não se pronunciaram publicamente sobre o tema.

O processo de recuperação extrajudicial suspende pagamentos e permite negociar termos com credores. O grupo acumula quase R$ 2,5 bilhões em dívidas, segundo o dado mais atualizado, de dezembro de 2025.

A divulgação de resultados financeiros de 2025 foi adiada recentemente, após atrasos na conclusão do processo de auditoria.

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A recuperação extrajudicial visa obter novos prazos e condições de pagamento e evitar um agravamento da situação financeira das companhias. Recentemente, o Grupo Pão de Açúcar anunciou um plano extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas.

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O processo extrajudicial costuma ser mais rápido e menos turbulento do que uma recuperação judicial — processo supervisionado pela Justiça que costuma ser longo.

O grupo Kora Saúde administra 17 hospitais, sendo três no Ceará. Está presente também no Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal e Goiás.

As unidades cearenses ficam em Fortaleza: Oto Meireles, Oto Santos Dumont e Oto Aldeota.

Os hospitais da companhia somam mais de 2 mil leitos, dos quais 500 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e 10 mil colaboradores envolvidos.