Ricardo Cavalcante é nomeado representante nacional da indústria na Sudene

​O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, foi nomeado nesta quarta-feira (13) como membro titular do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Condel/Sudene).

​Ele assume o cargo como representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), entidade da qual é vice-presidente executivo.

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​“Expresso gratidão pela confiança a mim concedida, ciente da relevância deste colegiado para a promoção do desenvolvimento sustentável, da integração regional e do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao Nordeste, bem como para o crescimento da indústria brasileira", afirmou Cavalcante.

​O executivo acrescentou ainda que assume o compromisso "com espírito republicano e foco no diálogo para impulsionar o avanço socioeconômico do país".

​Presidência interina da CNI

​Até a próxima terça-feira (19), Ricardo Cavalcante ocupa a presidência interina da CNI. Ele substitui o atual presidente, Antônio Ricardo Alban, que cumpre agenda em missão internacional.

​Para o colegiado da Sudene, o empresário Carlos Henrique de Oliveira Passos foi designado como membro suplente.