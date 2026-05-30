Luiz Fernando Bittencourt toma posse como presidente da Fecomércio Ceará

O Sistema Fecomércio Ceará deu posse, na noite de sexta-feira (29) à nova diretoria eleita para o quadriênio 2026–2030, sob a presidência do empresário Luiz Fernando Bittencourt.

A nova gestão ficará à frente de um poderoso conglomerado para o comércio, incluindo Fecomércio, Sesc, Senac e IPDC. Trata-se da principal entidade representativa do setor que detém a maior fatia do PIB estadual.

A solenidade reuniu representantes de entidades empresariais e do setor produtivo, além de autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, entre elas o governador do Estado, Elmano de Freitas; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; além de deputados, lideranças institucionais e empresariais do Ceará.

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“Quero uma Fecomércio mais próxima dos sindicatos, dos empresários, do interior e mais conectada à inovação, à produtividade e aos desafios do futuro do comércio, dos serviços e do turismo. É dessa forma, com diálogo, equilíbrio e construção coletiva, que pretendo conduzir nossa gestão nos próximos anos”, destacou Bittencourt em seu discurso.

A nova diretoria foi eleita no dia 24 de abril, com 29 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos, para o quadriênio 2026-2030.