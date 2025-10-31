Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra CE-155 com um acesso improvisado de terra e vegetação ao redor

Opinião

Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil

Índice foi publicado pela Fiec em parceria com a CNI

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 28 de Agosto de 2025
Pessoas reunidas em uma palestra no evento no ano passado

Papo Carreira

Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

Evento ocorre no próximo dia 3 de setembro; veja detalhes

Redação 21 de Agosto de 2025
Ao fundo da paisagem do mar, uma faixa de areia com turbinas eólicas

Opinião

Ceará é o sétimo estado mais inovador do Brasil e alcança melhor posição em cinco anos

De acordo com o ranking, o Estado é o que está em melhor posição no Nordeste

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 19 de Agosto de 2025
Vista de área de embarque e desembarque de containeres

Negócios

Indústria quer Reintegra retroativo a janeiro para mitigar efeitos do tarifaço de Trump

Setores devem se reunir nos próximos dias para avaliar medidas dos governos federal e estadual e traçar plano de ação

Paloma Vargas 14 de Agosto de 2025
imagem mostra produção de mel em fazenda do Ceará

Negócios

Tarifaço atinge agronegócio de 16 cidades do Ceará após exportação de R$ 350 milhões aos EUA

Depois da Capital, Paraipaba é a cidade mais impactada; veja lista

Paloma Vargas 11 de Agosto de 2025
Imagem de pá eólica produzida no Ceará

Negócios

De tênis a pás eólicas: veja os produtos do Ceará mais afetados pelo tarifaço

Estados Unidos concentraram metade das exportações cearenses em 2025

Redação 06 de Agosto de 2025
Porto do Pecém do alto

Negócios

No 1º dia do tarifaço, 27 contêineres com castanha de caju e pescados deixam de embarcar no Ceará

Boa parte das exportações cearenses ficou de fora de lista de isenções e tem tarifa de 50%

Mariana Lemos e Luciano Rodrigues 06 de Agosto de 2025
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Negócios

Mão de obra e taxa de juros serão os maiores desafios da indústria cearense em 2025, avalia presidente da Fiec

A falta de trabalhadores, principalmente dos qualificados, e as projeções de alta da Selic podem impactar a tendência de crescimento do setor

Carol Melo 22 de Janeiro de 2025
Dados de madeira representam a taxa Selic

Opinião

'É urgente a redução das taxas de juros', diz Fiec em comunicado; leia posicionamento

A Federação das Indústrias alega que a política monetária brasileira contribui para o desequilíbrio das contas públicas e prejudica o crescimento econômico

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 12 de Setembro de 2024
Fiec. Fiec homenageia sete executivos durante Dia da Indústria; conheça empresários

Negócios

Fiec homenageia sete executivos durante o Dia da Indústria; conheça os nomes

Evento marca a entrega da Medalha do Mérito Industrial da instituição e da Medalha da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Redação 02 de Maio de 2024
