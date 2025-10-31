Índice foi publicado pela Fiec em parceria com a CNI
Evento ocorre no próximo dia 3 de setembro; veja detalhes
De acordo com o ranking, o Estado é o que está em melhor posição no Nordeste
Setores devem se reunir nos próximos dias para avaliar medidas dos governos federal e estadual e traçar plano de ação
Depois da Capital, Paraipaba é a cidade mais impactada; veja lista
Estados Unidos concentraram metade das exportações cearenses em 2025
Boa parte das exportações cearenses ficou de fora de lista de isenções e tem tarifa de 50%
A falta de trabalhadores, principalmente dos qualificados, e as projeções de alta da Selic podem impactar a tendência de crescimento do setor
A Federação das Indústrias alega que a política monetária brasileira contribui para o desequilíbrio das contas públicas e prejudica o crescimento econômico
Evento marca a entrega da Medalha do Mérito Industrial da instituição e da Medalha da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI)