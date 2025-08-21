Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) realizam, no próximo dia 3 de setembro, a segunda edição do Recruiting Day, feira de empregabilidade que visa conectar empresas e talentos da área de tecnologia do Ceará.

A programação do evento contará com entrevistas e dinâmicas de grupo para seleção de profissionais por empresas expositoras; palestras e talks sobre o setor de tecnologia. De acordo com a Adece, pelo menos 135 vagas de empregos serão ofertadas por empresas durante o evento.

A feira também oferecerá às empresas participantes a oportunidade de se conectar com alunos do Projeto Geração Tech, do governo do Estado.

A feira acontecerá na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), das 14h às 20h.

Inscrições

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 27 de agosto, preenchendo um formulário on-line no site do IEL Ceará.

As empresas poderão participar do evento por meio de três modalidades distintas: com estande para divulgação de vagas e captação de currículos; como visitantes, presença em palestras e contato com candidatos presentes no local; e como patrocinadora, fortalecendo a marca no ecossistema de inovação e empregabilidade cearense.

Serviço

Recruiting Day – 2ª edição

Data: 03 de setembro de 2025

Local: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC)

Horário: 14h às 20h

Inscrições para empresas: https://forms.gle/dZr3qo1fQM9pP8Eg8

Inscrições para o público geral: https://conteudo.iel-ce.org.br/recruiting-day-2025