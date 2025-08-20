Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários
Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da empresa
A empresa de bebidas Ambev está com inscrições abertas para programas remunerados de trainees e estágio. No Ceará, há vagas disponíveis para Fortaleza e Aquiraz.
Para participar, basta preencher um formulário online no site da companhia até o dia 8 de setembro. Para os trainees, o salário pode chegar a R$ 9.000.
Global Trainee
Os interessados em integrarem o programa Global Trainee poderão atuar durante dez em dois setores da Ambev: Business e Supply Chain. O primeiro é ligado ao setor corporativo, que inclui áreas como Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia, Bees, Zé Delivery, Gente & Gestão, Jurídico e Relações Corporativas.
Já o Supply Chain é pensado para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas, além de atividades exclusivas nos centros de distribuição e de tecnologia da empresa.
A seleção para trainee é aberta para o público recém-formado de diversas áreas de atuação. Aos que continuam na graduação, só serão aceitos os candidatos com previsão de formatura para dezembro de 2025. Além disso, é necessário possuir, no máximo, dois anos de experiência em tempo integral após conclusão do curso superior.
Estágio
O programa de estágio da Ambev funciona de maneira similar ao dos trainees. Quem for selecionado poderá atuar nos setores de Business e Suply, mas com uma adição: o setor Tech. Nele, as noções de mercado e vendas serão alinhadas com tecnologia, por meio de áreas como Análise de Dados, Programação e Arquitetura da Informação.
Dentre essas atividades, ao longo do percurso dentro da empresa, os estagiários deverão ainda desenvolver um projeto relevante para o negócio e apresentá-lo para as lideranças da companhia.
Para esse programa, é preciso que o estudante tenha previsão de conclusão do curso para dezembro de 2026 ou 2027.
*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita