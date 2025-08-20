Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

A Polícia Federal (PF), divulgou, nesta quarta-feira (20), os resultados definitivos da prova objetiva e provisórios da prova discursiva. O certame oferece mil vagas para os cargos de delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista, com salários que podem chegar a R$ 26,8 mil.

O edital de resultado final da prova discursiva deverá ser publicado em 5 de setembro

Para os candidatos que discordarem das notas divulgadas será possível solicitar a interposição de recurso dentro de um prazo de dois dias úteis. O candidato deverá apresentar recurso na área do candidato, das 10h de quinta (21) até 18h de sexta (22).

O edital do concurso lista, por ordem de classificação, dentro dos quantitativos previstos, os candidatos aprovados na prova objetiva que tiveram a prova discursiva corrigida.

As justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares poderão ser consultadas a partir da próxima quarta (27), no mesmo site.

Importante ressaltar que o recurso não é contra o resultado final da prova objetiva, que já teve esse período de contestação quando foi divulgado o gabarito preliminar.

Como acessar o resultado final do concurso da PF?

Acesse o site www.cebraspe.org.br/concursos

Na seção "Em andamento", busque por "PF 25"

Clique em "Mais informações"

Role a tela até encontrar o campo "Editais, comunicados e informações"

Clique no "Edital nº 5 — Resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva", também disponível na versão em libras

Próximas etapas

Até a próxima terça-feira (26), dentro do prazo de até cinco dias úteis a partir da data de publicação do resultado final, a banca responsável vai disponibilizar o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva.

A imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da divulgação do resultado, até dia 19 de outubro. Esse recurso não se aplica nos casos de prova anulada ou teve o inscrito eliminado.

Já as datas para realização da avaliação psicológica, procedimento de heteroidentificação, além do resultado final e convocação para matrícula no curso de formação, foram determinadas conforme o cargo.