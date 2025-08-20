Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

Prazo para solicitar recurso é de dois dias

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Papo Carreira
Legenda: O pedido de recurso não pode ser aplicado contra o resultado final da prova objetiva
Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal (PF), divulgou, nesta quarta-feira (20), os resultados definitivos da prova objetiva e provisórios da prova discursiva. O certame oferece mil vagas para os cargos de delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista, com salários que podem chegar a R$ 26,8 mil.

O edital de resultado final da prova discursiva deverá ser publicado em 5 de setembro

Para os candidatos que discordarem das notas divulgadas será possível solicitar a interposição de recurso dentro de um prazo de dois dias úteis. O candidato deverá apresentar recurso na área do candidato, das 10h de quinta (21) até 18h de sexta (22). 

O edital do concurso lista, por ordem de classificação, dentro dos quantitativos previstos, os candidatos aprovados na prova objetiva que tiveram a prova discursiva corrigida. 

As justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares poderão ser consultadas a partir da próxima quarta (27), no mesmo site.

Importante ressaltar que o recurso não é contra o resultado final da prova objetiva, que já teve esse período de contestação quando foi divulgado o gabarito preliminar.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Escola Vila das Artes abre inscrição para curso livre de palhaçaria musical

teaser image
Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Como acessar o resultado final do concurso da PF?

  • Acesse o site www.cebraspe.org.br/concursos
  • Na seção "Em andamento", busque por "PF 25"
  • Clique em "Mais informações"
  • Role a tela até encontrar o campo "Editais, comunicados e informações"
  • Clique no "Edital nº 5 — Resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva", também disponível na versão em libras

Próximas etapas

Até a próxima terça-feira (26), dentro do prazo de até cinco dias úteis a partir da data de publicação do resultado final, a banca  responsável vai disponibilizar o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva.

A imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da divulgação do resultado, até dia 19 de outubro. Esse recurso não se aplica nos casos de prova anulada ou teve o inscrito eliminado.

Já as datas para realização da avaliação psicológica, procedimento de heteroidentificação, além do resultado final e convocação para matrícula no curso de formação, foram determinadas conforme o cargo.

Assuntos Relacionados
Papo Carreira

Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

Prazo para solicitar recurso é de dois dias

Lucas Monteiro
Há 37 minutos
Palhaço de rua
Papo Carreira

Escola Vila das Artes abre inscrição para curso livre de palhaçaria musical

Iniciativa é voltada para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra dois agentes da Polícia Federal, de costas, andando por praça com viatura da PF ao fundo, ilustrando divulgação do resultado final das provas objetivas do concurso da PF divulgado pelo Cebraspe
Papo Carreira

Concurso PF: resultado final das provas objetivas é divulgado pelo Cebraspe; confira

Ao todo, o certame oferta mil vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 26,8 mil

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
Dois copos de cerveja being-filled com cerveja dourada e espuma cremosa sendo servida, ideal para momentos de celebração e lazer.
Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da empresa

Paulo Roberto Maciel*
20 de Agosto de 2025
Imagem de estudantes para ilustrar matéria sobre Rede ICC Saúde abrindo 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever
Papo Carreira

Rede ICC Saúde abre 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever

Candidatos precisam ter diploma de graduação na área da saúde

Redação
19 de Agosto de 2025
Fachada do MPCE
Papo Carreira

MPCE abre seleção para contratação de estagiários e residentes com bolsas de até R$ 2,2 mil

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 31 de agosto

Redação
19 de Agosto de 2025
Pessoa preenchendo gabarito de prova com caneta preta usada para matéria sobre inscrição da FUVEST
Papo Carreira

Fuvest abre inscrição para vestibular de 2026 da USP nesta segunda-feira (18); veja como fazer

A seleção definirá os estudantes dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP)

Redação
18 de Agosto de 2025
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel*
18 de Agosto de 2025
Fachada de um campus da UECE
Papo Carreira

Uece abre 239 vagas para professores temporários e substitutos; veja como participar

Aprovados irão atuar em Fortaleza e no Interior do estado

Redação
18 de Agosto de 2025
pessoa estudando
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08)

Certames são para diversas áreas e níveis de ensino

Redação
15 de Agosto de 2025
foto de resort de luxo da Rede Carmel Hotéis
Papo Carreira

Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

Projeto oferece capacitação em hotelaria

Redação
14 de Agosto de 2025
Aula de balé com crianças na Vidança
Papo Carreira

Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista

As oportunidades englobam artes marciais, corte e costura e artes visuais

Redação
13 de Agosto de 2025
foto do projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, do Inec), com oficinas gratuitas em agricultura urbana com foco no empreendedorismo feminino
Papo Carreira

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O projeto irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social

Redação
12 de Agosto de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular
Papo Carreira

Governo autoriza concurso IBGE para 2025 e edital deve ser divulgado em breve; confira detalhes

No total, serão mais de 9 mil vagas temporárias de nível médio

Raísa Azevedo
12 de Agosto de 2025
Curso da Universidade de Fortaleza
Papo Carreira

Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)

Redação
12 de Agosto de 2025
Fachada do MPSP
Papo Carreira

MPSP publica edital para cargo de Analista de Promotoria com salário inicial de R$ 13,5 mil

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação

Renato Bezerra
11 de Agosto de 2025
Agente Social Mais Infância
Papo Carreira

Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 31 de agosto

Redação
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo gabarito ilustrando concursos e seleção abertas no ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Oportunidades ofertam salários de até R$ 14 mil

Carol Melo
11 de Agosto de 2025
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova
Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro
08 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova
Papo Carreira

Concursos em Pernambuco: Confira 5 editais abertos em 2025

Diversas oportunidades no segundo semestre